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На Авито Услугах появятся предложения от медицинских клиник

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Сервис Авито Услуги объявил о запуске новой категории "Здоровье", где пользователи смогут находить предложения от медицинских клиник. Решение стало ответом на стремительный рост спроса: например, за последний год по данным сервиса количество поисковых запросов на площадке по стоматологическим услугам увеличилось в 12 раз.

Как сообщает пресс-служба Авито, в новой категории пользователи смогут находить и сравнивать предложения медицинских центров, изучать рейтинги и отзывы, а также получать подробную информацию о ценах и доступных услугах.

"Мы наблюдаем устойчивый рост интереса россиян к персонализированному подходу и качественному сервису, когда речь идет о медицинских услугах. После пандемии пациенты всё чаще выбирают цифровые каналы, ожидая удобства, прозрачности и быстрой навигации по ценам, рейтингу и отзывам. Авито уже давно стал народным сервисом, на котором многомиллионная российская аудитория ежедневно закрывает практически любые потребности. Для пользователей это возможность найти все в одном месте, а для бизнеса — выйти напрямую со своим предложением на большую аудиторию", — комментирует Игорь Санников, руководитель категорий "Красота" и "Здоровье" на Авито Услугах.

По данным Росстата, рынок платных медуслуг занимает пятое место по объему среди всех платных услуг в России, наряду с этим растет доля пользователей, ищущих медицинские услуги через онлайн-платформы. Эксперты Авито прогнозируют увеличение рынка до 7,3 триллиона рублей к 2029 году.

Объявления смогут размещать только клиники, зарегистрированные как юридические лица или индивидуальные предприниматели. На первом этапе это будет возможно в подкатегориях "Стоматология" и "Другое" — для услуг в стоматологии, офтальмологии, терапии и нескольких других востребованных направлениях. В будущем перечень специализаций будет расширяться.

Для повышения безопасности пользователей все медицинские учреждения должны будут пройти обязательную проверку документов. При размещении объявления сервис требует указания номера лицензии. Данные верифицируются через Единый реестр лицензий Росздравнадзора: проверяется не только наличие лицензии у клиники, но и соответствие заявленного вида медицинской деятельности и региона. Срок жизни объявления составляет 30 дней, после чего при перепубликации реквизиты лицензии повторно проходят проверку.

"Безопасность пользователей — наш абсолютный приоритет. Мы системно развиваем решения, которые делают платформу безопасной и комфортной. Запуск категории с усиленной проверкой документов — важный шаг в сторону повышения доверия, это инвестиция в долгосрочную защищенность пользователей Авито Услуг", — добавляет Игорь Санников.

Новая категория также даст клиникам доступ к аналитике и инструментам продвижения, что может позволить им точнее находить свою аудиторию и увеличивать поток пациентов.

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