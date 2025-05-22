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Бренды могут показывать медийную рекламу в Авито Бизнес 360

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22 мая 2025 г. в Авито Бизнес 360 — отдельном пространстве для малого и среднего бизнеса — появилась возможность показывать медийную рекламу. Бренды могут привлекать внимание аудитории и новых клиентов с помощью крупных баннеров, а пользователи — получать релевантные предложения от бизнеса за счет работы алгоритмов Авито Рекламы. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В Авито Бизнес 360 представлено более 100 тыс. поставщиков и 70 млн объявлений. Пространство закрывает полный спектр задач микро-, малого и среднего бизнеса от поиска закупки оборудования и расходников до поиска сотрудников и даже инвесторов.

В разделе можно показывать рекламу в нескольких форматах. Среди них баннер во всю высоту экрана на десктопе, а также статические креативы в мобильной версии сайта Авито Бизнес 360. Размещать рекламу в данных форматах также можно и в других категориях Авито, которые популярны среди B2B-аудитории площадки.

Рекламу видят пользователи Авито Бизнес 360, для которых она релевантна. Для этого ML-модели Авито учитывают действия аудитории на площадке: просмотры товаров, историю покупок и другие. Например, люди, которые искали оборудование для бизнеса, увидят рекламу банка об открытии счета для индивидуальных предпринимателей.

"Привлекать целевую и качественную B2B-аудиторию в рамках рекламной кампании — задача не из простых. Категория предпринимателей, у которых есть спрос на сервисы и инструменты для развития своего дела, отличается узкой специализацией. По этой причине дотянуться до этих пользователей сложнее и дороже. При этом мы видим системный спрос на B2B-аудиторию: только на Авито число кампаний с таргетингами на таких пользователей увеличилось более чем два раза год к году.

Наша задача — сделать так, чтобы бренды легко находили потенциальных клиентов, даже из самых нишевых категорий, в контуре Авито. По этой причине мы сфокусировались на расширении рекламного инвентаря внутри площадки, что особенно актуально в условиях его дефицита на рынке", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

"В Авито Бизнес 360 представители бизнеса могут не только купить товары или заказать услуги, но и выбрать необходимого поставщика. В пространстве работают сервисы, которые помогают бизнесу решать свои задачи быстрее. Например, с помощью "Запроса коммерческих предложений" можно быстро провести мини-тендер и сравнить цены для выгодной покупки профессионального оборудования. За последние полгода 92,8% компаний МСП закупали товары и услуги, которые можно найти в Авито Бизнес 360, поэтому мы ожидаем, что в ближайшее время функционал оценят как активные пользователи Авито — представители малого и среднего бизнеса, так и миллионы тех, кто не рассматривал ранее Авито как платформу для решения бизнес-задач", — прокомментировал Илья Дудковский, директор бизнес-направления "Avito Бизнес 360".

Настроить кампанию в Авито Бизнес 360 можно через заявку на сайте Авито Рекламы.

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