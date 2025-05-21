"Северсталь" досрочно переходит на производство оцинкованной продукции по обновленному ГОСТ 14918–2020

Решение о досрочном применении изменений стало возможным благодаря утверждению Приказа Росстандарта № 335-ст от 21 апреля 2025 года, разрешающего преждевременное использование новых требований. Это открывает дополнительные возможности для российских производителей и потребителей металлопродукции, а также позволяет "Северстали" предлагать рынку продукцию, соответствующую самым современным стандартам качества и безопасности.

"Возможность работы по новому ГОСТ, а не только по европейскому стандарту EN, позволяет нам оптимизировать цепочки поставок для российских предприятий, быстрее реагировать на запросы рынка и обеспечивать дополнительные гарантии качества для наших клиентов. Кроме того, выпуск продукции по ГОСТу упрощает прохождение сертификации, облегчает выход на рынки ЕАЭС, ускоряет взаимодействие с государственными органами и дает право участвовать в государственных тендерах, где сертификат соответствия ГОСТ Р часто является обязательным условием. Это особенно важно для наших партнеров в строительной отрасли и машиностроении", — прокомментировал Иван Груздев, директор по работе с металлоторговыми компаниями и крупными переработчиками "Северстали".

Проект изменения стандарта ГОСТ 14918–2020 разработан с учетом нормативных положений регионального европейского стандарта EN 10346, а также международных стандартов ISO 3575:2016, ISO 4998:2023 и ISO 9364:2017, и полностью заменяет устаревшие ГОСТ 14918–80 и ГОСТ Р 52246–2016. Классификация проката теперь дополнена высокопрочной маркой 550 с установлением рекомендуемого химического состава и механических свойств. Также введены новые классы по массе цинкового покрытия — 700 и 800. В стандарт добавлен способ консервации поверхности покрытия путем нанесения тонкой органической пленки, которая придает дополнительные свойства и может выполнять дополнительные функции. Кроме того, классификация точности изготовления проката дополнена категорией "прокат с уменьшенными предельными отклонениями по толщине (УТ)", а требования по механическим свойствам проката марок 05–07 и 220–450 уточнены.

Марки проката 350, 390, 420, 450, 550 широко применяются при строительстве зданий на основе технологии ЛСТК и позволяют снижать металлоемкость конструкции при сохранении ее прочности. Сталь классов цинкового покрытия 350, 450, 600 и выше обладает высокой коррозионной стойкостью и используется для сооружений сельскохозяйственного назначения и объектов солнечной энергетики, изготовления спиральновитых гофрированных труб для дорожного строительства. Прокат с тонкой органической пленкой востребован производителями бытовой техники и электрооборудования.

Досрочный переход на новый стандарт подтверждает стратегический курс "Северстали" на развитие высокотехнологичного производства и поддержку российских отраслей, ориентированных на импортозамещение и повышение конкурентоспособности на внутреннем и внешних рынках.