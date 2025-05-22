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Авито Работа и Яндекс Практикум запустили новый поток бесплатного курса по массовому подбору персонала

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19 мая 2025 года стартовал бесплатный онлайн-курс "Массовый подбор: современные практики и инструменты" от Авито Работы и Яндекс Практикума. Программа ориентирована на опытных HR-специалистов, рекрутеров, руководителей подбора, HRBP и HRD, которые работают с задачами масштабного найма.

Курс особенно актуален сегодня — в условиях высокой конкуренции за соискателей. По данным Росстата, в феврале 2025 г. уровень безработицы в России составил 2,4%. При дефиците кадров и высокой загрузке HR-команды работодателям нужны новые решения для быстрого и системного найма.

Осенью прошлого года курс уже прошли более 1000 участников. В этом году организаторы делают акцент на командное обучение — учиться можно всем HR-отделом, чтобы внедрить единые стандарты подбора и сократить время на адаптацию новых сотрудников.

"Массовый подбор требует особого подхода — это не просто масштабирование обычного рекрутинга. Наш курс помогает HR-специалистам освоить системное мышление: от анализа региональных особенностей рынка труда до выстраивания эффективной воронки подбора. Особое внимание мы уделяем практическим инструментам, которые позволяют сократить время закрытия вакансий и повысить качество найма", — комментирует Анна Осьмак, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами Авито Работы.

Программа курса состоит из четырех недель теоретических модулей и дополнительных двух недель на самостоятельное прохождение. Первая неделя посвящена специфике подбора на массовые позиции: рассматриваются воронка подбора, анализ рынка труда, KPI команды, а также особенности подбора в разных регионах и отраслях.

На второй неделе участники переходят к стратегическим задачам: планированию, взаимодействию со стейкхолдерами, проектному подходу в найме и аргументации плана подбора. Разбираются методы согласования условий вакансий и повышения роли HR-блока внутри компании.

Третий модуль сфокусирован на инструментах подбора и HR-маркетинге. Участники научатся определять целевую аудиторию, формировать привлекательные вакансии, работать с отзывами и каналами привлечения, выстраивать бренд работодателя.

Финальная неделя курса направлена на цифровые инструменты и аналитику. Участники научатся работать с ключевыми метриками, анализировать воронку откликов и выстраивать на ее основе стратегию подбора. В этой части также разбираются возможности ATS и CRM-систем, а отдельное внимание уделено оценке эффективности работы команды рекрутмента и выбору подходящих решений для автоматизации процессов найма.

Обучение проходит онлайн. Участники получают доступ к интерактивным материалам, заданиям с автоматической проверкой и еженедельным вебинарам с приглашенными экспертами. Среди спикеров курса — HR-руководители из Авито, Яндекс Доставки, Ашан, FM Logistic и других компаний. Также в каждом блоке программы даются полезные материалы для работы с платформами HRMOST и Авито Работа. Участники, освоившие более 80% программы и успешно сдавшие тестирование, получат сертификат.

Регистрация на курс открыта до 2 июня, однако откладывать не стоит: программа строится по неделям, и каждый новый теоретический блок открывается по пятницам. Материалы будут доступны до 30 июня.

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