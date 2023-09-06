В Самарской области мошенники из "службы безопасности" обманули экономиста банка

В Новокуйбышевске 38-летняя женщина, работающая экономистом в банке, стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Потерпевшей позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности другого банка и предложил защитить деньги от мошенников. Для этого надо было всего лишь установить на телефон приложение удаленного доступа. Женщина так и сделала. После этого с ее счета перевели 460 тыс. рублей.

В итоге по факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража с банковского счета").