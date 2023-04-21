"Акрон" победил "Спартак" и вышел в финал Кубка России

21.04.2023 06:47 Читали 8

ФК "Акрон" 19 апреля обыграл "Спартак" в Жигулевске и вышел в финал Пути регионов FONBET Кубка России. Игра завершилась со счетом 2:1, сообщает пресс-служба РФС.

Хозяева забили два мяча в первом тайме — голы на свой счет записали Андрес Понсе и Никита Салтыков. Красно-белые смогли ответить только результативным ударом Томаша Тавареша.

В первом финальном матче Пути регионов "Акрон" встретится с победителем пары "Краснодар" — "Крылья Советов". Во втором этапе финала одна из этих команд сыграет с проигравшим клубом двухматчевого противостояния верхней сетки — ЦСКА или "Уралом".

После всех матчей игрового дня на телеканале "Матч Премьер" в рамках программы "Кубок наш" пройдет жеребьевка, которая определит хозяина поля в матче первого этапа финала Пути регионов. Начало прямого эфира — в 21:00 по московскому времени. Участниками церемонии станут легенды российского футбола Евгений Алдонин и Динияр Билялетдинов.