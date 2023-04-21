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Генеральный директор ВСК вошел в состав жюри суперфинала конференции Junior PayTech Forum 2023

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Генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский стал членом жюри суперфинала конференции Junior PayTech Forum 2023, на которой определятся победители образовательной программы "Сервисы платежной системы" Финтех Хаба Банка России, организованной совместно с НСПК.

Программа "Сервисы платежной системы" стартовала 6 месяцев назад. В ней приняли участие 200 студентов, которые предложили свыше 250 идей для развития финансовых и платежных сервисов. Наиболее популярными направлениями среди проектов стали: новые подходы в работе маркетплейсов и агрегаторов, использование биометрии и открытых API в платежах, а также платежные инновации в транспорте и здравоохранении.

В 2023 году конференция Junior PayTech Forum пройдет в третий раз и станет первым мероприятием цикла Молодежной программы Форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS. 21 апреля состоится суперфинал для семи лучших проектов образовательной программы со всех регионов России.

Страховой Дом ВСК как партнер Финтех Хаба Банка России 2022 и участник Finoland на FINOPOLIS-2021\22 стал первой приглашенной на форум страховой компанией. Генеральный директор ВСК Александр Тарновский вошел в состав жюри на суперфинал конференции. Также жюри будут Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, Первый заместитель Председателя Банка России Ольга Скоробогатова, Председатель Правления, генеральный директор АО "НСПК" Владимир Комлев, Главный управляющий директор АО "Альфа-Банк" Владимир Верхошинский, Заместитель Председателя Правления Банка ГПБ (АО) Дмитрий Зауэрс и Председатель Правления ПАО "Московская биржа" Юрий Денисов.

"В России много талантливых ребят, и важно поддерживать их уникальные идеи и профессиональное развитие. Такие события, как Junior PayTech Forum дают молодежи возможность продемонстрировать свои знания и умения, — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК. — ВСК поддерживает целевые проекты Банка России, направленные на работу с активной молодежью, в том числе в партнерстве с Финтех Хабом Банка России осенью 2022 года, совместно с Научно-технологическим университетом "Сириус" мы провели образовательный интенсив для студентов по направлению "Цифровая трансформация в страховании". По его итогам одна из финалисток сегодня проходит стажировку в нашей компании и реализует собственный HR-проект".

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Новости

Назад. 21 апреля 2023
Генеральный директор ВСК вошел в состав жюри суперфинала конференции Junior PayTech Forum 2023

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