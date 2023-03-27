Новое деревянное зодчество: к 2030 году 7% многоквартирных домов будут деревянными

27.03.2023 12:34 Читали 24

По оценкам Россельхозбанка, строительство деревянных многоквартирных жилых зданий имеет высокий потенциал для развития в России. Общая площадь таких зданий достигнет порядка 15 млн кв. м. и займет до 7% от объемов всего жилищного строительства к 2030 году. Такое домостроение более экологично и сможет решить вопросы строительства на сельских, труднодоступных и отдалённых территориях.

Объем всего жилищного строительства в России в минувшем году увеличился на 11% и составил 102,7 млн кв. м, что стало рекордным показателем с 1990 года. Индивидуальное жилищное строительство также достигло максимальных показателей — 57,2 млн кв. м., 25% из которых было построено из дерева (14,2 млн кв. м.).

2022 год стал рекордным и для деревянного домостроения в России: по итогам года объем строительства из дерева составил более 14,239 млн кв. м. (126 578 домов) и вырос на 32% относительно предыдущего года. При этом доля деревянного домостроения составила максимальные с 2010 года 14% от объема жилищного строительства в 2022 году.

Регионами лидерами по введенной площади жилых домов, построенных населением (ИЖС), в 2022 году стали Московская область c 9,5 млн кв. м. — 36% из которых построены из дерева, Краснодарский край — 4,5 млн кв. м. — 11% из дерева, Ленинградская область 2,6 млн кв. м. — 34% из дерева, Башкортостан 1,9 млн кв. м. — 57% из дерева, Татарстан 2,2 млн кв. м. — 11% из дерева.

Деревянное домостроение в России развивается опережающими темпами, при этом наибольший потенциал для роста есть у многоквартирных домов из дерева. Современные многоквартирные деревянные здания огнестойкие, сейсмостойкие, в них отсутствует усадка, а по прочности они сопоставимы с монолитными зданиями.

Развитие строительства деревянных многоэтажных зданий промышленным способом позволяет сократить трудовые затраты и сроки строительства зданий. Дополнительный эффект деревянных домов в более экологичных свойствах древесины, а строительство и утилизация отходов такой стройки не наносят вред окружающей среде и не требуют сложных технологий производства. Углеродный след от строительства дома из дерева в 2,5 раза меньше, чем от строительства монолитного здания той же площадью. Выбросы углекислого газа возникают за счет работы техники и производства стройматериалов, а при заготовке древесины для получения пиломатериалов углеродный след, напротив, становится отрицательным.

На текущий момент строительство многоквартирных зданий из дерева в России занимает менее 1% объема жилищного строительства, но уже набирает обороты. Число домов, построенных застройщиками из дерева в 2022 году, составляет 23,2 тыс. кв. м. Среди лидеров по деревянному домостроению многоквартирных домов в 2022 году стали Тюменская область (5,8 тыс. кв. м.), Якутия (2,8 тыс. кв. м.), Тыва (1,7 тыс. кв. м.), Республика Коми (1,5 тыс. кв. м.), Архангельская область (1,4 тыс. кв. м.).

"Строительство экологичных многоэтажек из дерева в России обладает существенным потенциалом. Драйверами развития отрасли станет государственная поддержка подобных проектов, насыщенный внутренний рынок деревянных стройматериалов и ресурсы лесопромышленного комплекса. По нашим оценкам, общая площадь деревянных многоквартирных зданий составит порядка 15 млн кв. м. к 2030 году и займет до 7% от объемов всего жилищного строительства. Деревянное строительство является перспективным для развития сельских, труднодоступных и отдалённых территорий. Использование деревянных стройматериалов будет особенно распространено при реализации инфраструктурных и рекреационных проектов в рамках развития и благоустройства сельских территорий", — отметила руководитель направления Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова.