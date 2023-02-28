28.02.2023 13:01 Читали 31

По данным Страхового Дома ВСК, по количеству ДТП за прошедшие декабрь, январь и февраль лидируют водители отечественной марки автомобилей Lada (ВАЗ).

Российские автомобили стали участниками более чем каждого седьмого ДТП по стране. Доля аварий с "Ладами" прошедшей зимой составила 16% - в полтора раза больше, чем у ближайших "конкурентов". Второе место в рейтинге самых аварийных заняли машины Toyota - 11% всех ДТП. Совсем чуть-чуть от "серебряных призеров" отстали водители автомобилей марки Hyundai - 9,9%. Ниже по количеству аварий расположились такие автомобильные марки, как Kia (9,6%), Nissan (5,8%), Renault (5,4%) и Volkswagen (4,4%).

Однако данные цифры во многом обусловлены большим количеством зарегистрированных машин АвтоВАЗа в России - более 12,7 млн. Если считать пропорционально общему числу машин определенных моделей в стране, то по аварийности за три зимних месяца Lada не войдет даже в топ-5. В таком случае самыми "аварийными" марками в порядке убывания станут Hyundai, Kia, Nissan и Toyota.

Также зимой мужчины водят автомобили более аккуратно, чем женщины, несмотря на то что число аварий с участием мужчин все равно сильно преобладает - 52% против 18% у женщин. Получается, представительницы прекрасного пола попадали в ДТП в 4,3 раза реже мужчин. Однако эта статистика портит общую картину за 2022 год, согласно которой женщины в авариях бывали в шесть раз реже, то есть зимой более аккуратными были мужчины.

Бдительности на дорогах стоит поучиться у граждан старше 50 лет, они реже остальных попадали в ДТП - в 28,6% случаев. На втором месте по аккуратному вождению молодые люди от 18 до 36 лет: доля их участия в авариях составила 34%. Чаще всех дорожные происшествия случались с водителями среднего возраста (36-50 лет) - 37,4% всех ДТП.

Среди регионов прошедшей зимой самой "аварийной" традиционно стала Москва - 6,9% всех ДТП случилось в столице. Немного реже дорожные происшествия фиксировались в Краснодарском крае - 6,8%. Также в пятерку рейтинга вошли Московская область (5,6%), Приморский край (3,3%) и Республика Башкортостан (3,7%).