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ВСК: Терапевты, гинекологи и травматологи-ортопеды — самые востребованные врачи в Москве

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В первом квартале 2022 года женщины обращались к врачам на 45% чаще мужчин — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК при анализе страховых случаев по ДМС среди жителей Москвы. В целом, наибольшее число обращений за медицинской помощью с начала года поступило от страхователей в возрасте 35-50 лет (35%), а самыми востребованными врачами стали терапевты, гинекологи и травматологи-ортопеды.

Всего 59% страховых случаев в компании с начала года пришлось на женщин. Из них 37% обращений поступило от москвичек в возрасте 36-50 лет, 34% — в возрасте 26-35 лет, 20% — от женщин старше 51 года. Самыми востребованными медицинскими специалистами (23%) стали врачи-терапевты, гинекологи (15%) и неврологи (8%). Реже всего жительницы столицы обращаются к пульманологам, диетологам, аллергологам и ревматологам (менее 1%).

На долю мужчин в 1 квартале 2022 года приходится всего 41% обращений по ДМС. Наиболее "активными" пациентами также являются москвичи в возрасте 36-50 лет (35%), 26-35 лет (31%) и старше 51 года (23%). Чаще всего мужчины обращаются к терапевтам (31%), хирургам-ортопедам (11%), неврологам (8%) и стоматологам (6%). Наименее востребованные врачи — онкологи, ревматологи, диетологи, аллергологи и пульманологи (менее 1%).

"Женщины всегда более ответственно относились к собственному здоровью, чем мужчины. Причем жительницы столицы хорошо знают, какая им требуется медицинская помощь и к какому врачу лучше обратиться — 77% консультаций с начала года были проведены узкопрофильными специалистами. У мужчин этот показатель равен 69%. Однако мы видим, что тенденция меняется в лучшую сторону — еще в 2020 году на долю мужчин приходилось примерно 39% обращений по Москве, сейчас уже 41%. По нашим прогнозам, ситуация может в корне изменится в результате популяризации телемедицины. Для того чтобы попасть на онлайн-прием ко врачу, требуется значительно меньше времени — не нужно куда-то ехать, стоять в очереди, запись к специалисту возможна буквально в два клика. Упрощение процесса получения медицинской помощи может стать стимулом для мужчин лучше следить за своим здоровьем", — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.

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Назад. 29 июня 2022
ВСК: Терапевты, гинекологи и травматологи-ортопеды — самые востребованные врачи в Москве
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