22.06.2022 17:03 Читали 11

Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК стала победительницей конкурса "Деловые женщины 2022" по версии компании Б1 (ранее — компания EY) в номинации "Финансовые услуги". По решению независимого жюри были названы победительницы в десяти номинациях и вручены три специальных приза.

К конкурсу "Деловые женщины 2022" были допущены 50 участниц из 10 регионов России. Совокупный доход их компаний превысил 170 миллиардов рублей, вместе они создают более 16 тысяч рабочих мест.

В жюри конкурса вошли известные менеджеры, инвесторы и предприниматели из международных и федеральных компаний. Торжественная церемония награждения состоялась 21 июня 2022 года в здании "Музея русского импрессионизма" в Москве.

"Развитие профессиональной и мотивированной команды — одна из стратегических задач ВСК. Именно благодаря нашим профессиональным сотрудникам Страховой Дом добивается успехов в бизнесе, непрерывно работая над улучшением наших продуктов и процессов. Мы меняемся каждый день, получая отклик и обратную связь наших клиентов и партнеров. Я признательна за высокую оценку бизнес-сообществу, конечно, это награда — заслуга сплоченной команды Страхового Дома ВСК", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.

"Тема десятого юбилейного конкурса — "Искусство быть первой" — прекрасно подчеркнула цель нашей программы — поддержать талантливых женщин, которые не боятся бросить вызов новому, ведут за собой сплоченные команды и успешно справляются с трудностями. Своим примером они показали, как важно ставить амбициозные цели и искать возможности для их достижения", — отметила София Азизян, руководитель программы "Деловые женщины".

"Деловые женщины" — это программа и ежегодный конкурс компании Б1 (ранее — компания EY) по поддержке предпринимательства. Программа создана для женщин-предпринимателей, которые управляют бизнесом с большим потенциалом развития. Участие в программе помогает им реализовать этот потенциал. В конкурсе "Деловые женщины" могут принять участие состоявшиеся женщины-предприниматели и руководители высшего звена крупных российских и зарубежных компаний. В России программа и конкурс "Деловые женщины" проводятся с 2013 года.