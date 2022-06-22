16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Ольга Сорокина — победительница конкурса "Деловые женщины 2022"

Читали 11

Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК стала победительницей конкурса "Деловые женщины 2022" по версии компании Б1 (ранее — компания EY) в номинации "Финансовые услуги". По решению независимого жюри были названы победительницы в десяти номинациях и вручены три специальных приза.

К конкурсу "Деловые женщины 2022" были допущены 50 участниц из 10 регионов России. Совокупный доход их компаний превысил 170 миллиардов рублей, вместе они создают более 16 тысяч рабочих мест.

В жюри конкурса вошли известные менеджеры, инвесторы и предприниматели из международных и федеральных компаний. Торжественная церемония награждения состоялась 21 июня 2022 года в здании "Музея русского импрессионизма" в Москве.

"Развитие профессиональной и мотивированной команды — одна из стратегических задач ВСК. Именно благодаря нашим профессиональным сотрудникам Страховой Дом добивается успехов в бизнесе, непрерывно работая над улучшением наших продуктов и процессов. Мы меняемся каждый день, получая отклик и обратную связь наших клиентов и партнеров. Я признательна за высокую оценку бизнес-сообществу, конечно, это награда — заслуга сплоченной команды Страхового Дома ВСК", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.

"Тема десятого юбилейного конкурса — "Искусство быть первой" — прекрасно подчеркнула цель нашей программы — поддержать талантливых женщин, которые не боятся бросить вызов новому, ведут за собой сплоченные команды и успешно справляются с трудностями. Своим примером они показали, как важно ставить амбициозные цели и искать возможности для их достижения", — отметила София Азизян, руководитель программы "Деловые женщины".

"Деловые женщины" — это программа и ежегодный конкурс компании Б1 (ранее — компания EY) по поддержке предпринимательства. Программа создана для женщин-предпринимателей, которые управляют бизнесом с большим потенциалом развития. Участие в программе помогает им реализовать этот потенциал. В конкурсе "Деловые женщины" могут принять участие состоявшиеся женщины-предприниматели и руководители высшего звена крупных российских и зарубежных компаний. В России программа и конкурс "Деловые женщины" проводятся с 2013 года.

Версия для печати

Новости

Назад. 22 июня 2022
Ольга Сорокина — победительница конкурса "Деловые женщины 2022"
ВСК — официальный партнер мультиспортивной гонки 4 Islands SwimRun St.Petersburg
Индекс деловой активности в мае продолжил снижение
Из-за сусликов самолет не смог сесть в Самаре
Хоккейный ЦСК ВВС сменит лигу
Максим Глушенков вновь будет выступать за "Крылья Советов"

В России и мире

19-летний самарец оказал помощь беженцам из Донбасса

По последним сообщениям, более 1 миллиона (включая 223 тыс. детей) беженцев из Донбасса прибыли в Россию. В данный момент им нужна поддержка как материальная, так и моральная. Граждане России не остались в стороне, не сочли, что помощь беженцам является заботой только государства. Многие начали активно заниматься волонтерской деятельностью, чтобы хоть как-то помочь людям, оказавшимся в крайне тяжелой ситуации.

Обход Тольятти: стройка века перешла "экватор"

Портал "Волга Ньюс" продолжает рассказывать о самой значимой стройке региона — обходе Тольятти. Поводом для очередного посещения многокилометровой стройплощадки стали вопросы о сроках и темпах строительства в связи с западными санкциями. Как выяснилось, причин для беспокойства нет. Строительство продолжается в круглосуточном режиме. На сегодня, как сообщили в ДСК "Автобан", техническая готовность объекта оценивается в 51%. Итогом реализации проекта "Обход Тольятти" станет современная четырехполосная трасса протяженностью 99,3 км категории I-Б, которая будет сдана в эксплуатацию в декабре 2023 года.

Культура и стиль

Люди

Покупатели устроили драку в магазине «Декатлон» в Самаре

В субботу, 18 июня 2022 года, магазин "Декатлон" в Самаре атаковали толпы покупателей. Новости о предстоящем закрытии так взбудоражили горожан, что они ринулись скупать спортивный инвентарь. Полки уже полупустые, сообщают очевидцы в соцсетях.

Кошелек

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

Самарская область примет участие во всероссийской акции «Лучи Победы»

24 июня 2022 года Самарская область присоединится к масштабной всероссийской акции "Лучи Победы", которая пройдёт в городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести в годовщину парада Победы 24 июня 1945 года. В Самаре прожектора осветят небо над памятником "Ил-2" и монументом Славы, над промышленными площадками предприятий, в Сызрани — над Спасской башней кремля.

Он и она