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Цифровые девайсы. В "Тур по краю" с "ВелоСамара"

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Роман Еремкин уже и не скажет точно, когда оказался на велосипеде. Было это в далеком детстве, когда за трехколесным великом ездили в Москву. Первые покатушки с ребятами устраивал еще в школе, а когда стал студентом Аэрокоса, пришел в велоклуб СГАУ. И с тех пор катается без остановки — сначала один, а теперь уже со своими учениками.

Любовь никогда не кончается

Заводной и мобильный по натуре, он добирает физическую нагрузку, которой у преподавателя информатики и робототехники лицея № 1 "Спутник", честно скажем, немного, на веломаршрутах.

После окончания института студентом он быть перестал, а вот велосипедистом — нет. Добрая половина аэрокосовского велоклуба влилась в городской — "ВелоСамара". Было это в 2008 году, а через четыре года Роман Еремкин его уже возглавил. Сегодня в клубе больше 15000 любителей этого вида спорта.

Мастер спорта, заслуженный тренер СССР, почетный президент Союза велосипедистов Самарской области, он 20 лет был тренером сборной страны. А в 1980 году вся сборная по шоссейным гонкам состояла только из куйбышевских спортсменов. Времена те ушли, а любовь к велогонке у нас осталась.

У Самары с велоспортом была когда-то не просто дружба, а настоящая любовь. Имя знаменитого тренера наших олимпийских чемпионов Владимира Петрова гремело на весь Советский Союз.

От мала до велика

Открытие и закрытие сезона собирают до полутора тысяч человек. Для самых смелых и дерзких спортсменов устраивают "Кубок "ВелоСамары" по кросс-кантри". Это гонки по пересечённой местности с естественными и искусственными препятствиями — спусками, подъёмами, скоростными участками. Соревнование проходит в три этапа в четырех возрастных категориях.

"В этом году мы устраивали две гонки. Одну — вместе с клубом "ВелоНовокуйбышевск" при поддержке местного комитета по физической культуре и спорту в лесу под Новокуйбышевском. Другую — в лесопарке "Дубки" при поддержке нашего давнего партнера Haulmont, — рассказал Роман Еремкин. — Сами делали контруклоны, добавляя к естественным препятствиям искусственные, чтобы усложнить трассу". А заодно и территорию прибрали, завалив мешками с мусором кузов его пикапа. У клуба принцип: после нас должно стать чище, чем до нас.

"ВелоСамара" не только объединяет любителей велоспорта, но и заботится о безопасности велосипедистов, кстати, равноправных участников дорожного движения, и развитии велоинфраструктуры в городской среде. А поддержанию спортивного духа, тренировке выносливости и сплочению способствуют туристские гонки "Тур по краю". В силу своей природной демократичности клуб не вводит никаких возрастных ограничений для участников — зачастую молодые родители берут в такие двух-трехдневные походы малышей.

Зачетные фото

Маршрут определяют заранее. Сначала Роман прокладывает его на сервисе "Яндекс.Карты", а потом "выносит на местность". На разведку едут обычно группой — так надежней. Выбирают объекты для ориентира — старинная мельница, памятники воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, природные объекты.

В таких поездках нужен интернет, чтобы нанести объект на карту. А в отдаленных уголках области он нередко подводит — то соединение прерывается, то связь вообще отсутствует. Выручает мобильный интернет. "Велоспорт — это удовольствие, для которого нужно не так уж много — велосипед, экипировка и команда единомышленников, — говорит Роман. — Для организации велопрогулок мы не пользуемся спутниковым интернетом. Если нужно скоординировать команду, используем раздачу мобильного интернета. Это быстро и бесплатно".

Выезжая на маршрут, участники похода отслеживают свою активность в сервисе "Strava" тоже с помощью мобильных устройств. Кстати, ребята видят не только свои, но и результаты всех участников тура, что усиливает соревновательный момент. А для отчета о прохождении маршрута присылают организаторам "зачетные фото" рядом с объектами. Все по-честному.

Члены клуба участвуют в проекте "Туристические веломаршруты по Самарской области", который стартовал летом этого года. В ближайшее время им предстоит выбрать пять первых, которые получат официальный статус.

Узнать больше историй о роли "цифры" и цифровых девайсах, которые делают нашу жизнь ярче, можно в нашем специальном проекте.

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Назад. 04 октября 2021
Цифровые девайсы. В "Тур по краю" с "ВелоСамара"

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