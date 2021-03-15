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Клиенты ВСК чаще выбирают дистанционные сервисы

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Аналитики Страхового Дома ВСК исследовали изменение структуры обращений клиентов по регулированию страховых событий автоКАСКО.

Урегулирование страховых событий по автоКАСКО через мобильное приложение выросло более чем в восемь раз с февраля 2020 года.

  • Доля дистанционного урегулирования страховых случаев автоКАСКО превысила 60% от всех каналов взаимодействия с клиентами, по итогам февраля текущего года. Рост составил более чем 52 п.п. Годом ранее аналогичный показатель был на уровне 7,7%.

Уверенное снижение показывает оформление страховых случаев по автоКАСКО через традиционные офлайн-каналы (контакт-центр, офисы, представители ВСК) в аналогичный период.

  • Количество обращений по регулированию через контакт-центр ВСК сократилось на 14 п.п. и составило 7,8%.
  • Втрое сократилось посещение офисов компании по вопросам урегулирования автоКАСКО. В феврале 2020 года 47,6% клиентов предпочитали обращаться в офисы компании, сегодня этот показатель составляет 17,8%. При этом важно отметить, что клиентам, обратившимся в офис, сотрудники компании презентуют новый сервис дистанционного урегулирования и знакомят с возможностями дистанционного обслуживания.
  • Обращение к представителям ВСК сократилось более чем на 4 п.п., с 18,5 до 14,2%.

"Полностью бесшовный дистанционный процесс урегулирования по КАСКО стал прорывом на рынке страхования и показал востребованность у клиентов. В прошлом году нам удалось масштабировать проект по всей территории РФ, в том числе поддержать этим сервисом клиентов, проживающих в отдаленных регионах. Оформление страхового события в офлайн занимает в среднем два дня за счет необходимости приезда в офис, а через мобильное приложение ВСК это 10 минут. Срок выдачи клиенту направления на ремонт при оформлении офлайн займет в среднем около четырех дней, а в дистанционном сервисе это происходит за один день. Выгода для клиента очевидна. В 2021 году ВСК планирует увеличить количество клиентов, воспользовавшихся дистанционным урегулированием до 70% от общего числа обращений по урегулированию страховых случаев в автоКАСКО", - прокомментировал Олег Лисник, вице-президент - руководитель развития экосистемы Страхового Дома ВСК.

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Назад. 15 марта 2021
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