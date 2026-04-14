Авито Авто: в Самаре растёт спрос на автомобили с пробегом

В марте 2026 года вторичный рынок автомобилей в Самарской области продемонстрировал уверенный рост: спрос увеличился на 10,9% по сравнению с февралем — вслед за ростом продаж автомобилей в целом. В число самых популярных моделей вошли отечественные LADA Granta, LADA Priora и LADA Kalina. Также, по данным Авито Авто, самарцы стали активнее интересоваться покупкой Volkswagen (+26%), Kia (+25,5%), Mazda (+18%) и Ford (+13%).

В числе моделей, которые стали заметно востребованнее, чем в конце зимы, лидируют Chevrolet Lacetti (+56%), Kia Rio (+47%) и Volkswagen Polo (+44%). Значительный рост спроса также зафиксирован за Renault Duster (+35%), LADA Vesta Cross (+33%), LADA 2112 (+30%), Opel Astra (+29%), LADA 2114 Samara (+24%) и Renault Logan (+23%).

"Мы фиксируем, что активность пользователей на платформе заметно выросла. Вместе с общим ростом рынка, в целом по России мы наблюдаем повышенное внимание к сегменту SUV, который прибавил 8%. Также вырос спрос на автомобили до 10 лет (+10,5%), включая премиальные модели этого возраста (+11,3%)", — комментирует Андрей Ковалев, директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито.

Самой популярной маркой на рынке автомобилей с пробегом в Самарской области в марте остается отечественная LADA. В топ-5 также попали Kia, Toyota, Hyundai и Chevrolet.

Среди моделей, вызывающих наибольший интерес у пользователей, безоговорочный лидер — LADA Granta. В числе наиболее востребованных моделей оказались также LADA Priora, LADA Kalina, LADA Vesta и Kia Rio. Также в топ популярных автомобилей вошли LADA 4×4 (Нива), Chevrolet Niva, Hyundai Solaris, LADA 2114 Samara и Toyota Camry.

В марте средняя цена на автомобиль с пробегом в Самарской области составила 1,2 млн руб. Несмотря на рост спроса, некоторые модели стали доступнее. Так, например, Volkswagen Polo опустился до 940 тыс. руб. (-0,5%), Opel Astra — до 558 тыс. (-1,2%), LADA Priora — до 306 тыс. (-0,5%), а LADA Kalina — до 277 тыс. (-0,8%).

"Подобное оживление рынка мы связываем с сезонным фактором — с наступлением весны покупатели возвращаются к сделкам, которые откладывали в зимние месяцы", — дополняет Андрей Ковалев.

