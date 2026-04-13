Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Авито Спецтехника: порядка трети сделок на рынке спецтехники совершается онлайн

65% покупателей спецтехники с наработкой ищут предложения онлайн, а среди покупателей новой техники этот показатель достиг 50%. Каждая третья сделка теперь совершается в интернете. Тенденцию перехода покупателей в онлайн отметили эксперты Авито Спецтехники в рамках форума НАДДиПС (Национальной ассоциации дилеров, дистрибьюторов и производителей спецтехники), который прошёл в Москве.

Авито Спецтехника выступила стратегическим партнером мероприятия, собравшего более 200 ключевых игроков отрасли — производителей, дилеров, импортеров и сервисные компании. Участники форума обсудили актуальные вызовы рынка и поделились опытом развития бизнеса в современных экономических условиях.

НАДДиПС объединяет компании, которые занимаются производством, поставками и обслуживанием строительной, дорожной, сельскохозяйственной и другой спецтехники. Цифровая платформа Авито Спецтехника в конце 2025 года вошла в ассоциацию как полноправный участник, а 7 апреля на закрытом заседании члены НАДДиПС проголосовали за включение коммерческого директора Авито Спецтехника Андрея Горна в совет директоров.

Форум стал площадкой для открытого диалога между участниками рынка, обмена опытом и поиска совместных решений. Участники обсудили ситуацию на рынке специальной техники, актуальные вызовы, а также точки роста и возможные решения для развития отрасли. Одним из ключевых и устойчивых трендов остается цифровизация.

В рамках форума Андрей Горн анонсировал создание Комитета по автоматизации, роботизации и беспилотным системам НАДДиПС. Ключевые задачи комитета — координация усилий участников рынка, поддержка производителей, развитие нормативной базы, инфраструктуры и кадрового потенциала в сегменте беспилотной и автоматизированной спецтехники.

"Онлайн-платформы становятся инструментом поддержки бизнеса, делая рынок прозрачнее и безопаснее, а специальную технику — доступнее. Например, благодаря сотрудничеству с Рососмотром мы уже верифицировали 100% продавцов в категориях грузовиков и седельных тягачей во многих регионах страны. В рамках стратегического партнерства с Минпромторгом в 2025 году в поиске на платформе появился фильтр "С господдержкой" и специальные бейджи для субсидированной техники — сейчас это около 2 тыс. объявлений. Ранее многие компании даже не знали о возможности покупки техники со скидкой, а теперь это сразу отражается в поиске", — дополняет Андрей Горн.

Среди ключевых тенденций отрасли в 2025—начале 2026 года эксперты также отметили изменения в структуре продаж: доля отечественной техники выросла до 26%, что на 12 п. п. больше, чем годом ранее, а доля российских сельскохозяйственных машин на рынке новой техники достигла 57%, в то время как уровень локализации достиг 77%. Также эксперты отметили перераспределение спроса в сторону вторичного рынка: на платформе Авито ежемесячно фиксируется более 100 млн просмотров подобных предложений ежемесячно и свыше 790 тыс. звонков и сообщений.

По данным Авито Спецтехники, по итогам первого квартала 2026 года наблюдается заметный рост интереса к ряду категорий техники по сравнению с прошлым годом: седельные тягачи — на 10%, погрузчики — на 20%, легкий коммерческий транспорт — на 81%.

Еще один важный тренд — это усиление конкуренции: компании начали притормаживать обновление парков техники, а путь от начала поиска до сделки становится длиннее. Покупатель сравнивает большее количество предложений: если раньше он коммуницировал с 2–3 продавцами прежде, чем принять решение о покупке, то сейчас это 7–10 продавцов. На этом фоне всё большее значение приобретают качество сервиса и коммуникации, скорость реакции, гибкость условий работы.

Егор Теплов-Барейша, директор НАДДиПС: "Форум и наши встречи с членами Ассоциации проходят каждые три месяца. Каждые три месяца мы обновляем текущую ситуацию по геополитике, макроэкономике, заслушиваем специфические точечные доклады по нашей отрасли, даем для членов Ассоциации закрытые данные по импорту техники, регистрации, производству, что позволяет принимать правильные решения в моменте".

Форум НАДДиПС показал, что отрасль готова к совместной работе и новым решениям. Это площадка, где производители, дилеры и сервисные компании объединяются, чтобы формировать будущее рынка спецтехники и поддерживать развитие отечественных технологий.

"Турбо Облако" запустило импортонезависимую виртуальную инфраструктуру на российской экосистеме "Базис"

Российский облачный провайдер "Турбо Облако", входящий в коммерческий ИТ-кластер "Ростелекома", вывел на рынок новый сервис — виртуальную инфраструктуру на экосистеме "Базис". Решение позволяет клиентам развернуть в "Турбо Облаке" импортонезависимую облачную среду с высоким уровнем безопасности, производительности и управляемости.

ПСБ — генеральный партнер Недели космоса в России

ПСБ стал генеральным партнером первой в истории России Недели космоса. Масштабное национальное событие пройдет с 6 по 12 апреля по всей России и объединит сотни мероприятий по всей стране — от образовательных акций и научных форумов до культурных и спортивных событий. В 2026 году проведение Недели космоса приурочено к 65-летию полета Юрия Гагарина в космос.

Понимаешь, весна за окном: Wink представляет премьеры апреля

Весна набирает силу и обостряет чувства, чему соответствуют солнечные апрельские премьеры в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Не случайно говорят, что любое кино, как и сериал, — о любви: даже если она не в центре внимания истории, то в любом случае движет героями и поступками.

Над кортом стон раздается: представлен тизер-трейлер сериала "Первая ракетка" для Wink

Онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) представляет тизер-трейлер спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/pervaya-raketka-year-2026" target="_blank">"Первая ракетка"</a> (18+). Главные роли в первом российском сериале о большом теннисе исполнили Данила Козловский и Полина Гухман, в режиссерском кресле — Евгений Корчагин ("Война семей", "Говорит Земля!", "ON и она"). Также в проекте снялись Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие.

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

