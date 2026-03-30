Тольяттинцев приглашают стать волонтёрами благоустройства города

Стать добровольцем может любой житель, достигший 14 лет. Специальной подготовки не требуется — все необходимые навыки участники получат в региональных волонтёрских штабах. Главное требование — коммуникабельность и желание сделать родной город лучше.

В прошлом году в Тольятти помощь в голосовании жителям оказывали почти тысяча волонтёров. С их помощью было собрано более ста тысяч голосов. Всего же в голосовании своё мнение выразили 464 тысячи жителей Самарской области.

В 2026 году голосование пройдёт с 21 апреля по 12 июня в 33 населённых пунктах региона. Волонтёры будут помогать горожанам выбрать объекты для благоустройства — скверы, парки, общественные пространства, которые преобразятся в следующем году.