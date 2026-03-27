"Северсталь Сеть" совершенствует условия работы на складах для клиентов и перевозчиков

Для достижения этих целей компания, в первую очередь, усиливает операционную и технологическую основу складского сервиса, фокусируясь на ускорении и прозрачности процессов. Обновление парка терминалов сбора данных позволило повысить точность учёта и комплектации заказов. Параллельно "Северсталь Сеть" модернизирует организацию движения транспорта и работу площадок. На складах в Череповце и Вологде были расширены парковочные зоны и переработаны схемы заезда и расстановки машин. Дополнительные места для стоянки и оптимизированная схема движения позволили повысить пропускную способность территории, сократить время ожидания и упростить подачу автомобилей под погрузку. На складах в Москве и Воронеже были оборудованы современные зоны ожидания для водителей.

Дополнительно развиваются цифровые инструменты для взаимодействия с клиентами и их перевозчиками. В интернет-магазине "Северсталь Сети" размещено описание требований к транспорту и калькулятор стоимости доставки, включая междугородние направления, что помогает заранее просчитывать стоимость доставки. На складах в Вологде, Санкт-Петербурге, Череповце и Минеральных Водах была внедрена система мгновенного оповещения о статусе отгрузки заказа, в том числе при частичном закрытии заказа. В результате принятых мер среднее время погрузки сократилось до 100 минут на автомобиль.

Для дальнейшего совершенствования складского сервиса "Северсталь Сеть" дополнила программу развития площадок регулярным опросом водителей клиентов и транспортных компаний. Их обратная связь помогает развивать организацию работы на складах, уточнять схемы движения на территориях, размещение парковок и зон ожидания, а также планировать дополнительные мероприятия по повышению удобства работы на площадках. Внутренние опросы показывают устойчивый рост удовлетворённости водителей условиями работы на складах, а независимые исследования подтверждают высокие показатели "Северсталь Сети" по дисциплине поставок.

"Развивая складскую и транспортную инфраструктуру, а также цифровые решения, мы стремимся сделать работу на наших площадках предсказуемой и комфортной для клиентов и их транспортных партнёров. Мы продолжим эти изменения, в том числе за счёт внедрения системы управления транспортировками и электронной очереди, чтобы закрепить единые стандарты работы складов и обеспечить более прозрачные и удобные условия на всех площадках "Северсталь Сети", — отметил директор по производству и логистике "Северсталь Сети" Игорь Ветер.