Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Северсталь Сеть" совершенствует условия работы на складах для клиентов и перевозчиков

Компания "Северсталь Сеть", созданная в результате объединения "Северсталь Дистрибуции" и "А ГРУПП", последовательно улучшает систему сервисов для клиентов малого и среднего бизнеса. В рамках интеграции совершенствуются решения в области логистики и складского обслуживания. Один из ключевых блоков этой работы — качество организации складского сервиса и условий для водителей клиентов и транспортных компаний на площадках "Северсталь Сети".

Фото: предоставлено компанией "Северсталь Сеть"

Для достижения этих целей компания, в первую очередь, усиливает операционную и технологическую основу складского сервиса, фокусируясь на ускорении и прозрачности процессов. Обновление парка терминалов сбора данных позволило повысить точность учёта и комплектации заказов. Параллельно "Северсталь Сеть" модернизирует организацию движения транспорта и работу площадок. На складах в Череповце и Вологде были расширены парковочные зоны и переработаны схемы заезда и расстановки машин. Дополнительные места для стоянки и оптимизированная схема движения позволили повысить пропускную способность территории, сократить время ожидания и упростить подачу автомобилей под погрузку. На складах в Москве и Воронеже были оборудованы современные зоны ожидания для водителей.

Дополнительно развиваются цифровые инструменты для взаимодействия с клиентами и их перевозчиками. В интернет-магазине "Северсталь Сети" размещено описание требований к транспорту и калькулятор стоимости доставки, включая междугородние направления, что помогает заранее просчитывать стоимость доставки. На складах в Вологде, Санкт-Петербурге, Череповце и Минеральных Водах была внедрена система мгновенного оповещения о статусе отгрузки заказа, в том числе при частичном закрытии заказа. В результате принятых мер среднее время погрузки сократилось до 100 минут на автомобиль.

Для дальнейшего совершенствования складского сервиса "Северсталь Сеть" дополнила программу развития площадок регулярным опросом водителей клиентов и транспортных компаний. Их обратная связь помогает развивать организацию работы на складах, уточнять схемы движения на территориях, размещение парковок и зон ожидания, а также планировать дополнительные мероприятия по повышению удобства работы на площадках. Внутренние опросы показывают устойчивый рост удовлетворённости водителей условиями работы на складах, а независимые исследования подтверждают высокие показатели "Северсталь Сети" по дисциплине поставок.

"Развивая складскую и транспортную инфраструктуру, а также цифровые решения, мы стремимся сделать работу на наших площадках предсказуемой и комфортной для клиентов и их транспортных партнёров. Мы продолжим эти изменения, в том числе за счёт внедрения системы управления транспортировками и электронной очереди, чтобы закрепить единые стандарты работы складов и обеспечить более прозрачные и удобные условия на всех площадках "Северсталь Сети", — отметил директор по производству и логистике "Северсталь Сети" Игорь Ветер. 

В ноябре 2025 года "Северсталь" объявила об объединении "Северсталь Дистрибуции" и "А ГРУПП" под брендом "Северсталь Сеть" для работы со средним и малым бизнесом.

ПАО "Северсталь" — вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания, создающая новые продукты и комплексные решения из стали вместе с клиентами и партнерами. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Акции торгуются на Московской бирже (тикер "CHMF"). В 2025 году было произведено 10,8 млн тонн стали.

Сообщество "Вместе" от "Северстали" — это экспертная экосистема для обмена знаниями и совместного развития клиентов и партнеров в металлургии, строительстве, машиностроении, энергетике и других отраслях. Сообщество объединяет портал, Telegram-канал, группу в VK, канал в MAX, канал на Rutube, предлагая актуальные отраслевые новости, аналитику, кейсы и бесплатное обучение для повышения профессиональных компетенций и личностного роста.

