Авито: 25% жителей ПФО задумывались о покупке готового бизнеса за последний год

Среди тех, кто задумывался об этом, наибольший интерес вызывают сферы торговли и услуг. Чаще всего респонденты из ПФО рассматривали приобретение предприятий в сфере торговли — в 28% случаев. Немногим меньше респондентов (24%) интересуются пунктами выдачи заказов. Также в числе востребованных категорий для ведения собственного дела оказались сфера услуг (20%), красота и здоровье (17%) и арендный бизнес (12%).

В какой отрасли вы хотели бы приобрести готовый бизнес?

Отрасль Доля ответов респондентов % Торговля 28% Пункты выдачи заказов 24% Сфера услуг 20% Красота и здоровье 17% Арендный бизнес 12% Сфера развлечений 11% Общественное питание 10% Производство 10% Строительство 10% Сельское хозяйство 10% Туризм 9% Автобизнес 8% IT бизнес 8%

Интересно, что интересы мужчин и женщин к категориям бизнеса во многом совпадают. В обеих группах в число наиболее привлекательных направлений входят пункты выдачи заказов и торговля. Среди мужчин эти варианты выбрали по 22% опрошенных, третье место занимает сфера услуг — 16%. Женщины чаще всего рассматривают покупку пунктов выдачи заказов — 29%, а также торговлю (26%) и бизнес в сфере "красота и здоровье" (25%).

"Авито — крупнейший классифайд в мире, где ежемесячно взаимодействуют десятки миллионов пользователей. Платформа изначально строится на модели социальной коммерции: здесь покупатели и продавцы напрямую общаются, обсуждают условия, запрашивают детали и договариваются о сделках. Такой формат особенно востребован в бизнес-сегменте, где важны консультации, гибкость и прозрачность. Малый и средний бизнес сегодня играет ключевую роль в экономике страны — в секторе МСП заняты около 39% работающего населения. Мы активно растем в В2В сегменте: сейчас у нас зарегистрировано 1,4 млн МСП, что составляет более 20% от общего числа малых и средних предприятий в стране. Предпринимателям важно экономить время и получать доступ ко всем необходимым инструментам в одном месте. Авито Бизнес 360 объединяет решения для поиска готового бизнеса, оборудования, партнеров и клиентов, а также инструменты, которые упрощают и ускоряют деловые процессы. В результате платформа становится полноценной точкой входа и развития для предпринимателей — от первых шагов в бизнесе до масштабирования уже действующих проектов. По результатам рейтинга агентства РБК "Исследования рынков", Авито признали лучшей площадкой для начала онлайн-бизнеса второй год подряд", — сообщил Александр Мирской, директор бизнес-направления Авито Бизнес 360.

При поиске готового предприятия более половины жителей Приволжского федерального округа используют сайты с объявлениями (53%). Также значимую роль играют специализированные сайты по продаже бизнеса — к ним обращаются 46% опрошенных. Неформальные рекомендации от друзей, партнеров и коллег учитывают 37% респондентов. К услугам бизнес-брокеров и агентств обращаются 17% потенциальных покупателей.

"Больше половины предпринимателей выбирают Авито для поиска готового бизнеса, потому что здесь сосредоточен максимально широкий список предложений — от небольших локальных проектов до крупных компаний с выстроенными процессами. Например, на Авито можно приобрести как салон красоты, так и сложное производство. Платформа дает возможность не просто увидеть объявление, а напрямую связаться с собственником, обсудить условия сделки, запросить документы и договориться о цене без посредников. В результате Авито становится инструментом для предпринимателей на любом этапе: здесь могут начать свой путь новички, а опытные инвесторы — находить бизнесы для расширения и диверсификации портфеля. Это наглядно показывает, что на Авито ищут и находят не только товары, но и полноценные бизнес-активы, а значит — развиваться на площадке может каждый", — комментирует Николай Сентюрин, руководитель направления по работе с агентствами и партнерами Авито.

Какие площадки вы бы использовали для приобретения готового бизнеса?

Площадка Доля ответов респондентов % Сайты с объявлениями 53% Специализированные сайты по продаже бизнеса 46% Неформальные рекомендации 37% Бизнес-брокеры и агентства 17%

Уже на этапе поиска готового бизнеса потенциальные владельцы задумываются о его дальнейшем продвижении. Большинство респондентов (74%) сообщили, что хотели бы продвигать свою продукцию на площадках электронной коммерции. При этом 53% готовы использовать сразу несколько каналов, а ещё 21% рассматривают продвижение только на одной платформе.

Среди тех, кто уже владеет собственным делом, ключевым каналом продвижения стали площадки электронной коммерции (92%). Также интерес вызывают социальные сети (39%). Продвижение в поисковых системах планируют 30% респондентов, в картографических сервисах — 19%, на видеоплатформах и в сервисах коротких вертикальных видео продвигают бизнес по 18% респондентов соответственно. Это показывает, что потенциальные предприниматели уже на ранних этапах учитывают инструменты продвижения как важную часть стратегии масштабирования бизнеса.

На каких онлайн-площадках вы продвигаете или планируете продвигать приобретенный бизнес / его продукцию?

Площадка Доля ответов респондентов % Площадки электронной коммерции 92% Соцсети 39% Поисковики 30% Картографические сервисы 19% Видеоплатформы 18% Сервисы коротких вертикальных видео 18%

При поиске готового бизнеса участники опроса в первую очередь оценивают финансовые риски. Наиболее значимыми параметрами остаются окупаемость (43%) и стабильность текущего дохода (43%). Также внимание обращают на рентабельность бизнеса (28%), наличие или отсутствие долгов (24%) и возможности для роста и масштабирования (23%). Легкость в управлении бизнесом учитывают 20% опрошенных, а локацию бизнеса — 15%.

Интересно, что мужчины чаще всего ориентируются на окупаемость — этот параметр отметили 44% опрошенных, а также на стабильность и текущий доход (37%) и рентабельность бизнеса (32%). Женщины же в первую очередь обращают внимание на стабильность и текущий доход — 45%, а также на окупаемость (42%) и отсутствие долгов у бизнеса (27%).

Ключевым риском при покупке готового бизнеса респонденты называют высокую стоимость аудита перед приобретением — на это указали 32% участников опроса. Также значимыми остаются юридические риски, включая возможные долги и судебные процессы (27%) и неясность в вопросах владения и прав на активы бизнеса (19%). Кроме того, часть потенциальных покупателей обращает внимание на отсутствие прозрачности в отчетности и финансовых документах (17%), недоверие к предоставленной информации о компании (16%), отсутствие независимой оценки бизнеса (16%), страх перед обязательствами (15%), сложность сделки (14%) и риски, связанные с репутацией бизнеса на рынке (13%).