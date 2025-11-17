Авито и Skyeng разработали уроки о волонтерстве, помощи животным и экологии

В уроке про экологию ученики познакомятся с понятием углеродного следа и получат практические задания и эко-советы, которые легко внедрить в свою жизнь. Ученики узнают о повторном использовании вещей и передаче их через цифровые платформы, а также о том, как ответственное потребление экономит ресурсы планеты.

Материалы по помощи животным знакомят с правилами пристройства и форматами поддержки приютов на реальных примерах фондов "Рэй", "Верность" и "Ника", с которыми сотрудничает Авито. Узнают ученики и о необычных форматах помощи: от медицинской до "такси для животных".

Вдохновляющий урок о волонтерстве и благотворительности показывает изучающим английский язык, что помогать можно по-разному: временем или деньгами, локально или глобально. Визуальный словарь, дискуссионные задания и интервью с руководителем фонда помогут подобрать каждому наиболее подходящий формат участия. Студенты узнают, как можно помогать с помощью Авито: поддерживать фонды и общественные организации в проекте "Знак добра", помогать поисково-спасательному отряду "ЛизаАлерт", поддерживать людей в кризисных ситуациях.

Каждый урок включает работу с лексикой, практические задания, чтение с вопросами на понимание, аудирование, говорение (в том числе кейсы и дискуссии) и домашнее задание — так участники не только осваивают английский, но и превращают знания в конкретные действия. Серия уроков доступна онлайн и подходит для учеников разных уровней.