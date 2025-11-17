16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Авито и Skyeng разработали уроки о волонтерстве, помощи животным и экологии

Технологическая платформа Авито и онлайн-школа для изучения иностранных языков Skyeng запустили серию совместных уроков английского на социальные темы: про экологию и снижение углеродного следа, помощь бездомным животным, а также про благотворительность и волонтерство. Занятия рассчитаны на учеников с разным уровнем знания языка и включают чтение, аудирование и практические задания.

В уроке про экологию ученики познакомятся с понятием углеродного следа и получат практические задания и эко-советы, которые легко внедрить в свою жизнь. Ученики узнают о повторном использовании вещей и передаче их через цифровые платформы, а также о том, как ответственное потребление экономит ресурсы планеты.

Материалы по помощи животным знакомят с правилами пристройства и форматами поддержки приютов на реальных примерах фондов "Рэй", "Верность" и "Ника", с которыми сотрудничает Авито. Узнают ученики и о необычных форматах помощи: от медицинской до "такси для животных".

Вдохновляющий урок о волонтерстве и благотворительности показывает изучающим английский язык, что помогать можно по-разному: временем или деньгами, локально или глобально. Визуальный словарь, дискуссионные задания и интервью с руководителем фонда помогут подобрать каждому наиболее подходящий формат участия. Студенты узнают, как можно помогать с помощью Авито: поддерживать фонды и общественные организации в проекте "Знак добра", помогать поисково-спасательному отряду "ЛизаАлерт", поддерживать людей в кризисных ситуациях.

Каждый урок включает работу с лексикой, практические задания, чтение с вопросами на понимание, аудирование, говорение (в том числе кейсы и дискуссии) и домашнее задание — так участники не только осваивают английский, но и превращают знания в конкретные действия. Серия уроков доступна онлайн и подходит для учеников разных уровней.

Мотивирующая атмосфера: как выглядит ИТ-лаборатория "РЕД СОФТ"

Открытие ИТ-лаборатории стало результатом успешного многолетнего сотрудничества Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) и компании "РЕД СОФТ". Университет в 2022 году принял стратегию перевода своей ИТ-инфраструктуры на отечественное ПО в рамках программы импортозамещения.

Проекты будущего: как работает лаборатория ИИ в ПГУТИ

"Ферма данных", интеллектуальные чат боты, LLM система, компьютерное зрение в промышленной сфере. Эти и другие проекты разработала научно-исследовательская лаборатория искусственного интеллекта Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). Рассказываем об особенностях ее работы и перспективах развития.

В ТЦ "Амбар" прошёл ЭтноФест

16 ноября в самарском ТЦ "Амбар" состоялся этно-фестиваль, объединивший народные ремёсла, музыку и танцы. Концепция мероприятия была основана на сочетании традиционной культуры разных народов и городской среды: в торговом центре работали станции с росписью матрёшек, ремесленные мастер-классы, этно-фотозоны, показ одежды в народной стилистике и танцевальные выступления.

Александр Петров отправился на поиски маньяка в третьем сезоне сериала "Фишер" для Wink

Главную роль следователя Терехова в криминальном сериале <a href="https://wink.ru/seasons/fisher-sezon-3-year-2023" target="_blank">"После Фишера. Инквизитор"</a> (18+) исполнит актер Александр Петров, который присоединится к ранее заявленным в касте Юлии Снегирь и Полине Гухман. Сериал эксклюзивно выйдет в онлайн-кинотеарте Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ).

«Программировать – значит создавать и придумывать»: авторская колонка выпускника ПГУТИ

Иван Кашицин закончил бакалавриат по направлению «Информатика и вычислительная техника» в 2025 году. Сейчас работает системным аналитиком в ИТ-компании и в свободное время занимается разработкой мобильного приложения для университета с командой студентов-энтузиастов. Он поделился своим мнением о том, что значит быт программистом сегодня. Публикуем его авторскую колонку.

Михаил Копашенко: "Основы кибербезопасности должны соблюдать все"

Кибербезопасность - это ответственность каждого сотрудника компании. Мы поговорили с инженером кафедры информационной безопасности Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Михаилом Копашенко. Он объяснил, почему разработчикам нельзя игнорировать базовые правила защиты данных и как один слабый пароль может привести к масштабному взлому. Выяснили, как создать надежный пароль, зачем нужна двухфакторная аутентификация и почему опасно отключать запрос пароля для sudo.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Дептранс рассчитал тариф для платных парковок на улицах Самары

Департамент транспорта Самары готовится к запуску пилотного проекта по организации платных парковок вдоль городских дорог. На публичное обсуждение представлен проекта постановления, который устанавливает число машиномест и тариф.

