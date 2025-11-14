Авито Услуги: жители Самары на 23% чаще обращаются за услугой "Мастер на час"

16+
По данным Авито Услуги в октябре 2025 года у жителей Самары резко вырос спрос на услугу "Мастер на час" (23%). На 17% вырос спрос на услуги по эвакуации автомобилей, а на услуги по уходу за животными — на 10%. Главные причины делегировать задачи — нехватка навыков и желание сэкономить время, а ключевым фактором выбора является цифровая репутация специалиста.

Авито Услуги провели исследование, чтобы выяснить, как жители России выбирают исполнителей для решения бытовых и деловых задач, а также дали рекомендации по безопасному поиску услуг. Результаты показали, что на первый план для граждан выходит осознанный подход и доверие к цифровой репутации. Абсолютное большинство россиян (67%) при выборе специалиста полагаются на отзывы и рейтинги, тогда как прозрачная цена является ключевым фактором только для 42% опрошенных.

Главной причиной, по которой люди прибегают к помощи профессионалов, стало отсутствие необходимых знаний, навыков или специального инструмента (52%). Каждый пятый респондент (22%) готов заплатить за услугу, чтобы сэкономить свое время. Еще 23% опрошенных делегируют задачи для достижения качественного результата, которого не могут получить самостоятельно.

"Пользователи стали более системно подходить к выбору исполнителей — они проверяют не только отзывы, но и подтвержденные документы, смотрят реальные примеры работ, обращают внимание на скорость ответа. Это показывает, что люди стали более практичными и внимательными к деталям при заказе услуг", — прокомментировал Александр Куроптев, старший директор вертикали Авито Услуги.

При выборе специалиста также решающими факторами являются наличие "живых" фотографий работ (37%), вежливость в общении (31%) и наличие гарантии на работу (26%). Каждый четвертый респондент оценивает примеры работ и изучает портфолио. Еще для 20% важным фактором доверия является пройденная проверка на платформе по документам или реквизитам, а для 18% — скорость ответа на заявку.

Как отмечает, Наталья Юматова, старший директор по доверию и безопасности Авито, сегодня пользователи стали более осознанно подходить к выбору исполнителя, они действуют как настоящие риск-менеджеры, понимая, что безопасность — это целый комплекс факторов.

"Современный потребитель собирает доказательства надежности и тщательно анализирует профиль исполнителя перед тем, как сделать выбор. Рейтинги, отзывы, верификация документов, фотографии работ — все это элементы защищенной сделки. Мы рекомендуем пользователям формировать комплексный подход к выбору исполнителя. Не ограничивайтесь только ценой. Изучите историю сделок, отзывы, проверьте, прошел ли специалист проверку документов на платформе, посмотрите его портфолио. Эти несложные шаги значительно повышают шансы на успешное и безопасное сотрудничество", — отмечает Наталья Юматова.

Большинство опрошенных (59%) по-прежнему начинают поиск с рекомендаций друзей и знакомых. Однако 47% респондентов уже доверяют специальным платформам с объявлениями. Реже для поиска привлекаются онлайн-карты (23%), профильные группы в соцсетях (14%) и рекламные баннеры (8%).

В России жители чаще всего пользуются услугами из категорий "Ремонт и обслуживание техники" (32%) и "Ремонт, отделка, строительство" (31%). В топ-5 также вошли "Красота и здоровье" (23%), "Грузоперевозки" (21%) и "Обучение, курсы" (14%). Значительную долю занимают повседневные задачи: уборка (12%), монтаж и установка техники (11%), а также организация праздников (9%).

Количество языков программирования постоянно растет. По данным профильных изданий, их число уже приближается к 10 тысячам. Однако широкое распространение получают не все, а те, что соответствуют запросу быстрорастущих отраслей IT-индустрии, среди которых — искусственный интеллект, веб-разработка, мобильные приложения и облачные технологии. Совместно с и. о. заведующего кафедрой программной инженерии ПГУТИ Игорем Макаровым и его ассистентом Артемом Баженовым мы составили обзор самых востребованных на рынке языков программирования и фреймворков.

Главную роль следователя Терехова в криминальном сериале <a href="https://wink.ru/seasons/fisher-sezon-3-year-2023" target="_blank">"После Фишера. Инквизитор"</a> (18+) исполнит актер Александр Петров, который присоединится к ранее заявленным в касте Юлии Снегирь и Полине Гухман. Сериал эксклюзивно выйдет в онлайн-кинотеарте Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ).

Новый для российского рынка формат контента — аудиодрамы — запустил онлайн-кинотетар Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Благодаря бинауральной записи аудиодрамы дают слушателям уникальный опыт восприятия контента — при воспроизведении эта технология обеспечивает реалистичное естественное восприятие звука обоими ушами. Голоса актеров, специально созданное музыкальное сопровождение, а также мельчайшие шорохи, шепот, ветер, скрип половиц и треск камина переносят слушателя в особенную аудиореальность, создавая кино без картинки.

Учеба в вузе нужна не только для "корочки". В этом уверен преподаватель Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) Владимир Осанов. Какие знания и практические навыки по ИТ-специальностям могут получить сегодня студенты этого вуза? Как в ПГУТИ организовано взаимодействие с компаниями-работодателями и какие возможности это открывает студентам для построения карьеры? Реально ли одновременно учиться и работать? Обо всем этом и не только Владимир Андреевич рассказал в интервью.

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

