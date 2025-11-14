С прицелом на базу и ИИ: какие языки программирования востребованы на рынке

16+
Количество языков программирования постоянно растет. По данным профильных изданий, их число уже приближается к 10 тысячам. Однако широкое распространение получают не все, а те, что соответствуют запросу быстрорастущих отраслей IT-индустрии, среди которых — искусственный интеллект, веб-разработка, мобильные приложения и облачные технологии. Совместно с и. о. заведующего кафедрой программной инженерии ПГУТИ Игорем Макаровым и его ассистентом Артемом Баженовым мы составили обзор самых востребованных на рынке языков программирования и фреймворков.

Фото: Юлия Зиганшина

Универсальный Python

Python держится в лидерах рейтинга популярности языков программирования TIOBE с 2021 года. Он используется для веб-разработки, машинного обучения, анализа данных и автоматизации. Преимуществами являются простота в освоении и универсальность, а также наличие большого количества библиотек и фреймворков.

"Плюс Python в том, что вы получаете быстрый результат. Если пользоваться языком аналогий, то он представляет собой огромное одноэтажное здание с большим количеством комнат. Вы можете зайти в него и идти в любом направлении в зависимости от задачи. Изучать полностью не нужно — достаточно выбрать комнату с необходимой для тебя библиотекой. Например, для анализа больших данных вам потребуются Pandas и NumPy, при работе с нейросетями и искусственным интеллектом — Tensorflow и Keras. Есть библиотеки для обработки аудиосигналов, в сфере обеспечения безопасности и, возможно, даже для запуска ракеты на Марс. Также сейчас используются фреймворки, которые в том числе позволяют разрабатывать веб-ресурсы (как серверную, так и клиентскую части): Django и Flask", — отметил Игорь Макаров.

По словам Артема Баженова, сейчас Python набирает еще большую популярность, так как на нем разрабатывается большинство ИИ-решений и инструментов. При этом он достаточно отказоустойчивый, то есть может работать продолжительное время без проблем.

Быстрый C++

На C++ создается база, а именно — операционные системы. На нем написаны и Windows, и Linux. Также C++ используют для разработки игр и высокопроизводительных приложений.

"C++ обеспечивает более высокую скорость выполнения программ, чем Python. Однако это сложный язык с высоким порогом вхождения. Он как многоэтажное здание. Вы должны освоить первый этаж, прежде чем подняться на второй. Освоить второй, прежде чем подняться на третий. И так далее", — рассказал Игорь Макаров.

Однако внедрение новых стандартов, упрощающих использование C++ с точки зрения структуры кода, работы с шаблонами и асинхронностью, способствует росту популярности языка. В последнем рейтинге TIOBE он поднялся на второе место.

Масштабируемый Java

Этот язык используется для разработки корпоративных проектов, в том числе банковских систем, мобильных приложений и веб-сайтов, обработки больших данных. Среди преимуществ специалисты отмечают хорошую производительность даже в больших системах, многопоточность, безопасность и большую экосистему. У Java широкий выбор библиотек и фреймворков, которые упрощают процесс разработки. Например, Spring Boot создан для быстрой разработки приложений, а Hibernate упрощает взаимодействие с базами данных и управление сложными связями между объектами.

"По Java идет большое количество вакансий, так как область применения этого языка обширна, и он отвечает запросу бизнеса на быстрые и дешевые решения. Большинство приложений, которые вы используете на телефоне с Android, написаны на Java. Также он используется для разработки серверной части сервисов. Плюс этого языка в масштабируемости: можно создать огромное количество микросервисов, каждый из которых будет обрабатывать свою часть данных и передавать дальше по цепочке, качественно взаимодействуя друг с другом. При этом Java проще в изучении, чем тот же C++, и программист может довольно быстро начать зарабатывать", — считает Артем Баженов.

Интерактивный JavaScript

JavaScript называют главным языком веб-разработки. Специалисты говорят, что он идеально подходит для создания фронтенда, в том числе интерактивных пользовательских интерфейсов позволяет добавлять кнопки, слайдеры, всплывающие окна, которые реагируют на действия пользователя, а также создавать различные визуальные эффекты, расширения для браузера, которые добавляют дополнительный функционал. Также на JavaScript с помощью фреймворка Node.js ведется разработка бэкэндов, а на React Native и NativeScript — и мобильных приложений.

Облачный Go

"Будущее за облачными технологиями. От десктопа мы рано или поздно уйдем и всё будем делать в облаке", — говорит Игорь Макаров.

И, судя по всему, Go может стать тем языком программирования, которое этому будет способствовать. Создавали его с целью объединить производительность C++, простоту Python и удобство работы с многопоточностью. А популярность он набирает благодаря простоте и эффективности в создании микросервисов и облачных технологий. Также Go широко применяется для создания DevOps-инструментов и обработки огромных объемов данных.

Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.

