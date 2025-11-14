От фронтенда до геймдева: как выбрать направление в ИТ

Основные направления

Любое приложение, веб-ресурс, сайт состоит из двух частей: серверной (бэкенд) и клиентской (фронтенд). Работа над каждой из них имеет свои особенности.

Бэкенд не виден пользователю, но он создает базу для работы веб-приложения или сайта. Именно на серверной части происходит обработка данных и запросов, прописывается логика, обеспечение безопасности и интеграция с внешними сервисами. Фронтенд — тот визуал, который пользователь видит на экране компьютера или мобильного телефона: дизайн страницы, интерактивные элементы, отвечающие за взаимодействие "клиент — сервер" и т. п.

Автор фото: Юлия Зиганшина

"Бэкэнд сильно сложнее фронтенда. Ведь там требуются серьезные навыки работы с базами данных, настройкой сервера и виртуальных машин. Фронтенд больше про красоту. Работа с ним подходит тем, кто хочет создавать визуально привлекательные и интерактивные пользовательские интерфейсы", — говорит и. о. заведующего кафедрой программной инженерии ПГУТИ Игорь Макаров.

DevOps объединяет в себе работу с бэкендом, фронтэндом и подготовку серверных мощностей. Цель — автоматизировать и оптимизировать процессы разработки и эксплуатации программного обеспечения, в том числе обеспечить быстрое реагирование на сбои и аварийные ситуации. Специалисту необходимы обширные знания языков программирования и инструментов CI/CD, а также навыки системного администрирования.

Машинное обучение — это все, что связано с искусственным интеллектом и нейросетями. Популярное ныне направление, но нужно понимать, что придется создавать алгоритмы, которые могут анализировать большие объемы информации, выявлять скрытые закономерности и прогнозировать результаты. Из языков программирования тут чаще всего применяется Python, но можно использовать и другие. Главное — понимать математическую логику.

Остается перспективным и геймдев — разработка игр, которых сейчас создается огромное количество как для мобильных телефонов и десктопов, так и для приставок, VR-шлемов. Здесь можно проявить свою фантазию и творческаую натуру, но подразумевается и большой пласт технической работы.

Когда делать выбор?

Конечно, кареугольным фактором при выборе направления в ИТ будут интересы самого специалиста. Однако без получения знаний и опыта не обойтись.

"На этапе обучения почти никто из студентов, за редким исключением, не знает, где он сможет реализовать себя. Наша задача — показать все направления, дать необходимые знания для работы с ними, показать, как и где они применяются. Мы даем кругозор, показываем дверь, а уже твое дело: входить или нет", — объяснил Игорь Макаров.

Сейчас на кафедре программной инженерии ПГУТИ выстраивается такая программа, чтобы за четыре года обучения студенты обучились всем вышеперечисленным направлениям. Выпускникам и.о. заведующего советует не ориентироваться на зарплаты и вкладываться в себя: "Опыт играет огромную роль. Ты попробовал все направления и выбрал то, к чему лежит душа, а уже потом пытаешься это монетизировать”.

Кто нужен работодателям?

По наблюдениям Игоря Макарова, сейчас широкому рынку требуется разработчик в контексте крупного коммерческого продукта:

«Ты должен уметь работать в команде и выполнять задачи, которые перед тобой ставит тимлид, или даже только кусок задачи. Нужно понимать, что в таком контексте ИТ-специалист — винтик в большой машине. Он должен сопрягаться со всем, что делают остальные. Поэтому важно прокачивать не только hard skills, то есть навыки важные для конкретной профессии, но и soft skills — надпрофессиональные компетенции, которые помогают эффективно решать рабочие задачи и взаимодействовать с людьми».

Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.