Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Молодежь спешит на рынок труда: число резюме соискателей 18–24 лет выросло на 42%

Аналитики Авито Работы зафиксировала заметный рост интереса молодежи к трудоустройству: летом 2025 года количество резюме соискателей 18–24 лет увеличилось на 42%. Чаще всего молодые люди размещали резюме на позиции инженеров (+155%), офис-менеджеров (+124%) и монтажников (+121%). Во многом такой рост отражает стремление молодежи зарабатывать и получать первый профессиональный опыт, особенно в период каникул.

При этом для успешного старта важно не только найти первую работу, но и уметь оценивать надежность и прозрачность работодателя. Большинство (41%) россиян при последнем поиске работы проверяли работодателей именно с помощью сервисов по поиску работы, изучая отзывы сотрудников. Чуть меньше опрошенных (34%) отметили, что также обращали внимание на рейтинг работодателя.

По данным исследования Авито Работы, уже 19% респондентов используют ИИ и нейросети при поиске работы. 70% из них отметили, что новые технологии значительно упростили процесс трудоустройства. На Авито Работе есть функция, которая позволяет соискателям описывать профессиональный опыт в резюме с помощью языковой модели A-Vibe. Она анализирует данные кандидата и автоматически формирует информативные и привлекательные описания, включая ключевые обязанности и достижения.

20 сентября на Всемирном фестивале молодежи Авито Работа представила участникам практические советы по эффективному использованию онлайн-сервисов при поиске работы. Важным шагом является правильная настройка фильтров, которая помогает отобрать наиболее подходящие вакансии. Так, на Авито Работе соискатель может задать параметры по возрасту, выбрать удобный формат работы — в офисе, удаленно или гибрид, указать желаемую занятость, а также отметить уровень опыта. Такой подход делает поиск более точным и значительно экономит время.

Еще соискателям на платформе помогают специальные отметки: например, бейдж "Рыночная зарплата" отображается в карточках вакансий с уровнем оплаты труда, соответствующим средним рыночным значениям. Такие подсказки делают поиск более прозрачным и позволяют быстро ориентироваться в актуальных вилках оплаты труда.

"Авито Работа помогает соискателям на каждом этапе поиска работы мечты: удобные фильтры, бейджи для безопасного поиска, оптимизация резюме в один клик и другие цифровые инструменты делают процесс проще и комфортнее. Важно помнить, что трудоустройство — это диалог двух сторон, который открывает новые возможности и помогает расти", — отметила Людмила Вавилова, старший менеджер по работе с ключевыми клиентами Авито Работы.

В России и мире

Авито запустил сервис временной занятости в Москве и области

Технологическая компания "Авито" объявила о масштабировании сервиса временной занятости: теперь Авито Подработка (ООО "Авито Гиг Решения") доступна в Москве и Московской области. Сервис позволяет жителям столицы и области находить предложения о частичной занятости и получать оплату за работу в течение 1–2 суток после подтверждения завершения смены заказчиком, а бизнесу — закрывать потребности в исполнении срочных задач.

Культура и стиль

La Volga и любовь к малой родине

Бренд одежды La Volga берет свое начало в городе Тольятти. Его основали в 2023 году, и за 2 года они смогли набрать большую популярность по Самарской области. Изначально бренд хотел выразить любовь к малой родине в формате футболок, но со временем это переросло в большое производство креативной одежды для людей нашего города и даже их питомцев.

На корте Данила Козловский и Полина Гухман: начались съемки сериала "Игра на вылет" для Wink.ru

Стартовал съемочный процесс первого российского сериала о большом теннисе — восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/igra-na-vylet-year-2026%22" target="_blank">"Игра на вылет"</a> (16+) — для онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). За производство отвечает киностудия Black box production при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Генеральные продюсеры от "НМГ Студии" — Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук, генеральный продюсер от Black Box Production — Константин Маньковский.

Люди

"Раскаивается и просит прощения": в Самаре арестовали Захара Коптелова за смертельное ДТП

Суд Октябрьского района Самары отправил под арест Захара Коптелова. Ему вменяют в вину в ДТП, которое произошло 14 сентября на перекрестке улиц Ленинской и Венцека. В результате аварии погиб таксист Сергей Ч. и пострадали три пассажира.

Influence, SMM и таргет. Почему это так востребовано? Как развиваться в этой сфере?

Индустрия цифрового маркетинга развивается быстрыми темпами, и в ее рамках особенное место занимают такие направления, как Influence, SMM и таргетинг. Эти инструменты становятся незаменимыми для брендов и предпринимателей, желающих укрепить свои позиции в онлайн-пространстве. Influence — это создание и развитие личного бренда через лидеров мнений, что помогает повысить доверие и лояльность аудитории. SMM (Social Media Marketing) обеспечивает коммуникацию с целевой аудиторией через социальные сети, создавая вовлеченность и узнаваемость бренда. Таргетинг позволяет точно нацеливать рекламные кампании, достигая именно ту аудиторию, которая заинтересована в продукте или услуге. Подробнее о том, какие тенденции в этих направлениях актуальны и как развиваться в выбранной сфере рассказал нам Андрей Грачев, CEO рекламной компании "Tesla Target" в Самаре.

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Он и она