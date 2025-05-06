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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Стреляйте. Никто не станет осуждать человека, который всего добился в жизни

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Юлия Некрасова поделилась мыслями о своей неожиданной победе на Кубке России, трудностях, с которыми она сталкивается в спортивной карьере.

Фото: ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

— Как давно ты стреляешь?

— С января 2024 года. То есть где-то полтора года.

— Почему именно лук?

— В спорт меня привёл муж, Василий Некрасов. Ему было скучно одному на тренировках, да и я сама хотела проводить с ним побольше времени. После первого занятия он спрашивает: "Тебе нравится, тебе нравится?" Ну что я скажу? "Нет"? Это хобби мне не было противно. После праздников он купил мне лук и оплатил обучение с тренером Никитой Афанасьевым.

— Что помогло тебе победить на соревнованиях в Орле?

— Моя победа на Кубке России — это результат регулярных тренировок. Ну, может, ещё чуть-чуть упорства. Я такой человек, что если я взялась за что-то, то делаю это со всей отдачей. Хотя пока свою победу я полностью не осознаю. Если раньше я, приходя в тир, была просто "жена Васи", то сейчас я уже "Юля". Теперь у меня появилось имя. Такие моменты говорят мне, что я сделала что-то неординарное.

— Сколько тебе сейчас лет?

— Вот недавно исполнилось пятьдесят.

— Ты не сталкивалась с возрастными предрассудками в спорте?

— Ну нет, разве что, кроме моей мамы. Мать, в принципе, всегда критично относится к ребёнку. Она меня критикует больше, чем все остальные, поскольку я её дочь. Но, во-первых, я сама не ощущаю себя на свой возраст. Во-вторых, я чувствую, что во мне есть ещё потенциал, рано ещё меня хоронить.

— Как ты оцениваешь свою победу?

— Для меня победа была лёгкой. Но вот сейчас я понимаю, что в следующем году будет совершенно другая ситуация. Я буду участвовать как победитель прошлого года. На мне уже будет ответственность. Если я проиграю, то мне будет морально гораздо тяжелее. Тогда я приехала просто по приколу, поэтому было легко. Я просто стреляла от души. Но отчасти у меня были и немного меркантильные цели, так как тренер мне сказал, что на соревнованиях даются определённая сумма. Не могу сказать, сколько именно получила, деньги в конверте давали, информация конфиденциальная.

— Сколько у тебя тренировок в неделю?

— Две тренировки по два часа.

— Как ты сохраняешь мотивацию во время занятий, когда они становятся рутиной или, когда ты застреваешь на каком-то определённом уровне?

— У меня как раз сейчас такой момент. В моей спортивной карьере было всего два серьёзных соревнования. Это Кубок России и Всероссийское соревнование, посвящённое памяти чемпионки мира СССР Гапченко. И вот после последних соревнований я приехала обратно, и у меня стало что-то не ладиться. Если раньше я каждую тренировку настреливала на КМС, то сейчас я не могу преодолеть этот порог. Я не понимаю, что происходит. Мне уже тренер говорит бросить таргет и перейти на 3D мишени. Я так не могу, мне нужно добить начатое до конца.

— А в чём дело, как думаешь?

— Я подозреваю, что, когда я одна в тире, то я больше себя контролирую. Даже на соревнованиях я представляю во круг меня купол, и тогда уже могу анализировать, что и как я делаю. Слышно только как стрелы летят и какой-то шёпот позади. А когда под ухом люди, плюс маленькое пространство, я автоматически начинаю прислушиваться к разговорам.

— До какого момента ты планируешь оставаться в лучном спорте?

— Пока что у меня нет каких-то тормозов. Люди ставят цели, чтобы их достигать. Я не могу пока сказать, что достигну чего-то и поставлю точку. Думаю, только моя смерть может быть ею.

— Что ты можешь посоветовать людям, которые в старшем возрасте начинают или хотят начать стрелять из лука?

— Стреляйте. Если вы чего-то хотите — делайте. Никто не станет осуждать человека, который всего добился в жизни, дожил до определённого возраста и воспитал детей.

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