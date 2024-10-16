Продюсер творческого дома "ТАЧ" Наташа Савина: "Теперь должность продюсера мне впору"

— Как тебе пришла идея создания проекта?

Это был период локдауна. Мы разговаривали по видеосвязи втроем с организаторами, и Влада подала идею провести просто домашний квартирник у неё дома. Период локдауна пролетел быстро, и мы подумали провести квартирник уже онлайн. Подключилось человек 50 с разных городов. Они представляли свое творчество: пели, играли на гитаре и просто общались. После квартирника мы сообща решили, что будем проводить каждый месяц такие мероприятия.

— Какие ошибки Вы допустили на пути развития проекта?

Наша главная ошибка была в том, что каждый организатор тянул одеяло на себя. Мы не умели договариваться друг с другом, у нас не было конструктивного диалога. Каждый хотел, чтобы именно его идею реализовали. Влада хотела заниматься театральными перфомансами, я хотела развивать музыкальную сферу. Потом мы пришли к тому, чтобы объединить художников, театралов, поэтов и музыкантов в один проект. Лично у меня болело сердце именно за поэтов, но меня никто из команды не поддерживал. Ребята говорили: "Ну ладно, поставь один поэтический блок в мероприятие и хватит". Из-за этого тоже у нас были конфликты. Каждый организатор искал себя в этом проекте. С нами работала девушка Аня, которая сначала занималась съемками, видео и монтажем в ТАЧе, а потом открыла свой проект "MUSEUM OF ART". Если бы мы сразу сели за стол переговоров и решили, что есть один проект и он главный, но у каждого есть своя сфера, за которую он отвечает внутри проекта, не было бы разногласий.

— Что по твоему мнению в итоге "выстрелило"? Какая сфера? С чем ассоциируется ТАЧ в первую очередь?

Поэзия и музыка. Многие пишут стихи, но мы не можем на квартирнике создать атмосферу, которая нужна для поэтов. Вот только в последний раз у нас получилось в блоке поэтов создать нужную атмосферу и тишину. Такую, чтобы все понимали: есть не один поэт, а множество, и все сидели и слушали с интересом. Даже музыканты пишут сначала стих, а потом уже наигрывают музыку. Поэтому я считаю, что всё начинается со стихов. Все музыканты в первую очередь поэты.

— Кто в Самаре Ваши основные конкуренты?

У нас нет конкурентов. В Самаре нет ни одного продюсерского центра, кроме нас. "Kovalski club", например, мы не считаем конкурентами. У них есть несколько выступающих, которые нацелены на зал. Они делают проект, который технически абсолютно отличается от нашего. У них взрослые выступающие, есть разделение на выступающих и слушателей, и в целом другая концепция. "Пятый свободный" в поэтической сфере — наши друзья. Мы обменивались поэтами периодически. За последние пару лет было много новых проектов, похожих на нас, но они закрывались месяца через два, потому что их главной целью был заработок с мероприятий, а в этом деле приходится долго работать на чистом энтузиазме.

— В чем основные особенности ТАЧа?

Мы принимаем людей такими, какие они есть. С не абсолютным слухом, с ковырянием нот. В пример могу привести артистку Сильву. Она очень красиво поет, но играла раньше ужасно. И где-то на третьем квартирнике ты уже слышишь, как улучшается её игра, как она с каждым разом становится все лучше и лучше. Вначале своего пути она увидела, что нужна зрителю даже такая "корявенькая", получила поддержку и начала сама себя создавать. Через два с половиной года после нашего знакомства она подписала контракт с Москвой. Это очень яркий пример того, что именно поддержка, отдача от зрителя даёт силы человеку на самореализацию.

— На "ТАЧе" зрители и есть выступающие?

Да, это наша фишка. Мы учим людей взаимодействовать друг с другом. Ты пришел как артист и как слушатель, поддержал других, и сам выступил. Я заметила, что на других сценах выступающие "звездятся". Они считают, что зрители что-то им должны, а мы учим людей уважению и ответственности.

— Как вы находите выступающих в проект? Есть отдельный человек, который отвечает за отбор участников?

Мы на протяжении полутора лет приглашали людей сами через ВКонтакте. Увидели на странице, что девочка поет, написали ей: "Привет, хочешь выступить?". Позже мы перестали так делать. Сейчас мы публикуем афишу о мероприятии, и люди сами изъявляют желание поучаствовать. Некоторые ребята переносятся на следующие квартирники, потому что уже не вмещаются в тайминг ближайшего мероприятия. Сейчас мы даже рекламой не занимаемся, потому что технически не сможем вместить людей, которые придут с рекламы.

— У Вас были планы расширяться?

Пока таких планов мы не строили, но если объявится человек, который построит, снимет, купит здание или проспонсирует нас, мы будем благодарны.

Чем вы руководствуетесь, когда принимаете решение о том, брать ли в проект того или иного участника?

Смотрим исключительно на его умение работать с публикой и желание рвать сцену.

— Были моменты, когда Вы понимали, что проект не развивается и Вам хочется опустить руки?

Были. Когда мы переехали в новое помещение на Братьев Коростелевых, 117, у нас в коллективе случился разлад. Мы переехали, потому что хотели отделиться от творческого пространства "Переход", которое нам предоставлял Юра Хренов. Мы хотели, чтобы у нас появилось своё помещение, и мы могли вольно распоряжаться им. С переездом начались проблемы с финансированием мероприятий, с оплатой аренды. Каждый из организаторов снова начал перетягивать одеяло на себя, и в целом мы не были готовы к таким трудностям. Решилось всё максимально просто — мы просто сели за стол переговоров и разделили обязанности.

— У тебя самой есть любимые выступающие?

Я всем сердцем болею за Варю Чудакову. Первое, что я от неё услышала на квартирниках — стихи про любовь. Она часто читала на мероприятиях одни и те же стихи, но когда ты их слушаешь, они всегда воспринимаются по-разному. Я даже после этого пыталась сама написать стих в её стиле, у меня не вышло. Я, видимо, умею писать в стиле поэтов Серебряного века. Стихи Ксюши Шамсутдиновой пускали по мне мурашки. Очень талантливая, интересная девушка и интересной историей жизни. Ранее я рассказывала про исполнительницу Сильву. Её творчество, безусловно, оставило на мне след.

— Сейчас ты берёшь группы и сольных артистов на продюсирование?

Да, у нас сейчас есть такие ребята. Группа "Тени стен". В этом году планируем записать им клип. Очень крутые ребята. Их солист воспроизводит тембр голоса Цоя. Они поют каверы, но при этом и сами пишут тексты. Цой как будто продолжает жить в лице этого парня. Сейчас мы работаем с ними.

— Ты можешь назвать себя продюсером?

Сейчас да. Первое время я боялась этого слова, потому что не верила в себя. Когда мне говорил какой-то человек, что "ты же и есть продюсер", я смущалась. Теперь это слово мне впору. Я иду дальше. Верю, что скоро появится очень много открытых дверей.

— Какие внешние обстоятельства мешали Вам разбирать проект?

Однозначно финансы. Денег не хватало очень. Мы поняли, что для реализации нам нужно очень много денег, и это не тысячи, а миллионы, но мы смогли достигнуть цели с поддержкой государства. Мы оформили социальный контракт. На деньги, которые нам выделили, мы смогли купить аппаратуру. Нам этот социальный контракт дал сильный "пинок под зад". У нас появилось больше ответственности и мотивации работать дальше.

— Чем отличается работа с начинающими молодыми поэтами и музыкантами от работы с более взрослыми людьми?

Взрослые люди говорят, что они с тобой на одной волне, а потом начинают исправлять тебя. При этом они еще ничего не сделали для проекта. Я поняла, что с людьми постарше я не хочу работать. Были люди, которые уже сформировались, у них были свои цели и амбиции. Они приходили, мы их прослушивали, они выступали на одном квартирнике, а потом они понимали, что нам вместе не по пути.

В молодых ребятах мне нравится пластичность. Они дают мне идеи, которые можно воплотить в жизнь. Старшее поколение требует сразу договориться об оплате, о сроках, им нужны гарантии, которые в медиа давать рискованно. А молодое поколение двигается на энтузиазме, на идее, с горящими глазами. Ты видишь, что им нужны не деньги, а благодарность за возможность самореализоваться.

С молодежью сложно только в плане координации и организации. Им нужно, чтобы их вели за руку, и они пока не могут самоорганизовать себя. Сейчас мы сделали правило, что если группа не предупредила, что не сможет прийти на квартирник, ей дают "бан" на 3 месяца. Так они учатся ответственности.

— Какой аспект работы в "ТАЧе" доставляет тебе особенное удовольствие?

Когда ты сидишь в половине первого ночи на квартирнике, а ребята расходиться и собираются. Восхищает их самоотдача. Не когда тебя благодарят за то, что пригласили, а когда восхищаются атмосферой, и ты видишь, что проект живет не зря, он скрепляет людей.

Нравится заниматься отбором участников. Скидывают заявки, например, 45 человек. Ты видишь, что одна девочка поет хорошо, а другая похуже, и выбираешь пригласить ту, что похуже, потому что чувствуешь, что именно с ней все получится.

— Какие ошибки совершает большинство молодых ребят, которые выступают на сцене?

Болеют звёздной болезнью. Когда им похлопали пару раз или прокричали название группы, а они уже звезды с неба ловят.

Боятся поменять что-то в своем поведении, в стиле. Боятся выйти из зоны комфорта. Они же приходят сюда в первую очередь учиться, и когда им советуешь, например, поменять стиль в одежде для выступления на стене, они отказываются из-за страха.

— Как можно попасть к Вам на квартирник?

Просто пишешь мне в личные сообщения "Наташа, я хочу к Вам", без "Наталья, здравствуйте"

— Что бы ты посоветовала ребятам, которые занимаются творчеством, но у них не растёт аудитория.

Выступать чаще на публику. Прийти на ТАЧ, регулярно выступать на квартирниках, пока не появится свой слушатель.