Обменялись опытом и знаниями: на конференции "Гипровостокнефти" обсудили инновационные технологии в бурении

Главный специалист СП "Вьетсовпетро" Эрнест Агишев на примере месторождения "Белый тигр" познакомил своих коллег с механизмом адаптации технологий для строительства горизонтальных скважин в условиях шельфа Вьетнама. Он рассказал о комплексе исследований, которые были проведены компанией для устойчивости стенок ствола скважины.

"Благодаря применению геологического моделирования и геостиринга удалось достичь стопроцентной проводки по коллектору. Это позволило не только превысить плановые показатели и увеличить эффективность разработки участка, но и дало возможность масштабирования полученных результатов для вовлечения в добычу ранее нерентабельных запасов", — пояснил Эрнест Агишев.

Главный специалист-технолог отдела технологии бурения и капитального ремонта СП "Вьетсовпетро" Артур Салихов представил информацию о креплении обсадных колонн-хвостовиков с применением технологии управляемого давления. По его словам, традиционные методы бурения преимущественно связаны с содержанием притока пластового флюида во время бурения. Создаётся эквивалентная циркуляционная плотность, которая приводит к тому, что заполнение давления меньше порога, но меньше давления начала разрушения. При бурении по технологии с управляемым давлением используется точный контроль давления в кольцевом пространстве по всему стволу скважины. Это позволяет быстрыми корректирующими действиями справляться с часто наблюдаемыми колебаниями давления.

Целый блок выступлений был посвящен строительству и особенностям эксплуатации геотермальных скважин. Региональный менеджер "ЗН Геотерм" Андрей Шаталов рассказал, что в последние годы интерес к геотермальной энергетике стабильно растет. Этот вид энергии хорошо зарекомендовал себя в нефтегазовой отрасли. Также развитие геотермальной энергии является весомым вкладом человечества по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу.

В России наиболее перспективным является полуостров Камчатка, на котором располагаются огромные запасы геотермальной энергии.

"К особенностям строительства геотермальных скважин можно отнести высокие забойные температуры, проявляющиеся уже на этапе бурения под инструкционную колонну. Следствием является существенный нагрев бурового раствора в процессе бурения, что может оказывать влияние на его свойства, на работу забойных двигателей, буровых насосов и других элементов циркуляционных систем", — отметил Андрей Шаталов.

По его словам, повышенные требования предъявляются к термостойкости геофизического оборудования. После остановки циркуляции для приведения спуско-подъемных операций и геофизических исследований раствор скважины может нагреваться до температуры свыше 180 градусов.

Поэтому циркуляционные системы дополнительно оборудуются градирнями для принудительного охлаждения парового раствора в процессе бурения. Также используются высокотемпературные химические реагенты, позволяющие сохранять необходимые требования к паровому раствору, держать стенки скважины.

"Из-за высоких забойных температур к нашим смесям также применяются определенные требования для обеспечения замедления срока схватывания цемента, обеспечения однородности, стабильности раствора, повышения прочности цементного камня до высоких температур. Используется водостойкий портландцемент с добавлением фальцевой муки и замедлителем. Это позволяет производить качественное прямое цементирование обсадных колонн, последующую эксплуатацию скважин при температуре свыше 300 градусов в районе эксплуатации", — пояснил эксперт.

В продолжение темы выступил руководитель направления РМНТК "Нефтеотдача" Евгений Семенов. Он рассказал о том, как увеличить дебит теплоносителя в геотермальных скважинах Мутновского месторождения методом бурения многозабойных скважин.

Директор по исследованиям и разработкам компании "Цементные технологии" Ильшат Каримов представил информацию о специальных тампонажных материалах для цементирования высокотемпературных скважин. Он акцентировал внимание на аспектах, учитываемых при проектировании и разработке цементного состава для геотермальных скважин, а также — на основных характеристиках и свойствах нескольких разработанных организацией составов.

Всего во время работы секции прозвучало 14 докладов, темы которых вызвали большой интерес у слушателей. После каждого выступления инженеры бурения устраивали дискуссии с вопросами и обменом мнениями.