23 декабря в музее-галерее "Заварка" пройдёт детский мастер-класс "Новогодний городок"

В субботу, 23 декабря, в 12:00 часов в доме Маштакова будет проведен третий мастер-класс для детей под руководством Арины Гусаровой — старшего научного сотрудника музея, из цикла "Новогодний городок".