Тема мастер-классов — детские рождественские сказки. Вместе с детьми ведущие будут вспоминать зимних персонажей, обсуждать секреты хороших историй, а также создавать небольшой кукольный театр, который ребята смогут забрать с собой домой.
23 декабря в музее-галерее "Заварка" пройдёт детский мастер-класс "Новогодний городок"
В субботу, 23 декабря, в 12:00 часов в доме Маштакова будет проведен третий мастер-класс для детей под руководством Арины Гусаровой — старшего научного сотрудника музея, из цикла "Новогодний городок".