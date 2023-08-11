Самарская легенда

"Это не квест, не интерактивный спектакль, в котором на вас будут выпрыгивать люди. Это прогулка со смыслом, где город будет сценой. Это аудио экспириенс", — сказал Игорь перед выходом из стен библиотеки. Все присутсвующие надели заранее подготовленные наушники и колонной пошли за ведущим.

Маршрут пролегал мимо ветхих сооружений и сопровождался закадровым голосом, который рассказывал известную историю о "стоянии Зои", где девушка окаменела после танца с иконой. Актёры озвучивания аудиомастерской "ТЕКСТура" посменно дополняли рассказ слухами, что исходили от якобы очевидцев происшествия.

В середине повествования Игорь попросил всех снять наушники. Колонна остановилась у дома с аншлагом, на котором была изображена цифра 84. Рядом со зданием стоял памятник мужчины в церковном облачении. "Это Николай Чудотворец. Он был изображён на иконе, с которой танцевала героиня Куйбышевской легенды. А вон там, в глубине, за оградой находится дом, перед которым собирались люди, чтобы посмотреть на окаменевшую девушку".

До конца спектакля оставалось 30 минут. Все это время голос в наушниках приводил доводы различных экспертов из области медицины, которые сравнивали состояние Зои с кататоническим ступором, и культорологов, которые описывали и разбирали легенды, похожие на "Зоино стояние".

Вернувшись в библиотеку, все сели и начали обсуждать услышанное. Кто-то рассказывал версии легенды, что не были рассказаны в спектакле; кто-то размышлял о том, стоит ли из этого дома делать музей. Дискурс длился недолго, и люди стали расходиться, так и не подведя конкретный итог в главном вопросе. А действительно ли эта история была явью?

Игорь Кузнецов, давая комментарии после завершения постановки, заявил, что следующий спектакль, посвящённый легендам 50-х годов Куйбышева, состоится 14 сентября.