Как стать востребованным SMM-специалистом в 2022 году?

— Расскажите, немного, о себе.

— Я Тиктокер, блогер и СММщик. По образованию, кстати, логист, а СММ, получается, по призванию.

— Какой ВУЗ вы оканчивали и почему пошли именно на эту специальность?

— Оканчивала я Самарский университет, и тогда совсем не знала, чем хочу заниматься. В 17 лет вообще трудно понять, с чем тебе связать дальнейшую жизнь. Пошла учиться на логиста по наставлению родителей.

— Интересно… А карьеру вы строили с логистики?

— Нет, по профессии я ни разу не работала, да и не хочу. Первый год, после выпуска, я жила в свое удовольствие, а второй работала в "ДоДо" — была менеджером, но с расчетом того, что буду работать там логистом или переводчиком. В итоге компания мне не подошла, развития там никакого, поэтому я быстро оттуда ушла в SMM. Опыта в этой сфере у меня, кстати, не было.

— С чего начался ваш путь SMM-специалиста? Кто был работодателем в начале карьеры?

— В SMM я попала абсолютно случайно, в 2019 году. Пришла по-знакомству, и сразу в "Поляну". Тогда я понимала только, что это — медиа-маркетинг, что работа связана с социальными сетями, но общего представления никакого не было. Я не знала о подводных камнях, не знала, что мне нужно будет делать, но я в себя верила и понимала, что справлюсь.

— То есть, профессиональных навыков у вас не было?

— Нет, почему. Я снимала "Вайны", активно вела свой блог. Понимание, с какими инструментами придется работать, у меня было.

— Как прошло ваше собеседование в "Поляне"? Наверняка конкурентов было много. Чем вы "взяли"?

— Я позвонила директору по маркетингу, вся в приподнятом настроении, что вот-вот сейчас у меня будет новый этап жизни, и сразу получила от нее вопрос: "У тебя есть опыт?" Я говорю: "Нет!" Она изменилась в голосе, но сказала: "Ладно, попробуй взять тестовое задание. Пойдет — пойдет, не пойдет — ну, ты пыталась.". Тестовое задание я сделала за 2 дня: в первый написала посты для социальных сетей, а на второй поехала в "Кэрри" на Куйбышева — купила там торт и разные блюда, чтобы сделать из них композицию для фотографии. В общем, была на максимальном энтузиазме. Буквально через неделю со мной связались, мы встретились с креативным директором. Собеседование было в неформальной форме, после чего мне позвонили и сказали, что берут.

— Вы настолько впечатлили команду тестовым заданием, что они готовы были взять именно вас?

— Видимо, да.

— Помните свой первый проект? Каким он был?

— Да. Мне дали несколько концепций: кофейня Кэрри, кафе DuPain, точка "кофе с собой" Coffee Joy и брендовый аккаунт "Поляны".

— Каково вам было первое время? Все-таки новая сфера деятельности… С какими трудностями столкнулись?

— Тяжело мне не было. Я быстро впитала информацию, которую рассказывали, легко адаптировалась к работе. У меня было очень много примеров: смотрела на другие концепции, на других SMM, что-то перенимала. Хотелось быстрее встать на их уровень. Кстати, спустя 3 месяца, бренд-менеджер "Перчини", сказала, что была уверена в том, что опыт работы у меня есть. Я так уверенно принимала решения, не "косячила" и не задавала никому лишних вопросов. Единственная сложность — это огромное количество коммуникации. Нужно взаимодействовать со своим отделом, с поварами, с официантами, договариваться с фотографами, с моделями. Поначалу было тяжело, но я человек общительный — быстро нашла общий язык со всеми ребятами.

— С нуля начинали вести проект? Или же всегда доставались проекты "после кого-то"?

— У меня было два таких проекта. Первый доверили после четырех месяцев работы в компании. Это был грузинский ресторанчик "Патари", который я вела год. Вторая концепция — суши рамен бар "Хокку". Ее я веду и сейчас.

— Бывает ли у вас творческое выгорание? Как справляетесь?

— У меня были моменты выгорания, но связаны они с физическим состоянием. Когда у тебя ненормированный график — это, одновременно, хорошо и плохо. Нужно постоянно быть на связи, в готовности что-либо переделать, доделать и так далее. Творческого выгорания не было — я всегда легко пишу, мне это нравится. Стараюсь находить зону комфорта. Чаще всего, это дом. Создаю комфортную обстановку и начинаю творить.

— Расскажите, какие проекты ведете сейчас?

— В "Поляне" это "Кэрри" и "Хокку", вне "Поляны" — премиальный лаунж-бар "G-Lounge".

— Как вы стали сотрудничать с "G-Lounge"?

— Они меня нашли через общего знакомого — фотографа. У ребят еще не было как такового заведения, была только идея. Мы встретились, быстро нашли общий язык, сработались, и вот я с ними уже больше полугода.

— Как проходят фотосессии? Правда ли, что для создания аппетитного контента используют разные приемы: мажут еду клеем, подкладывают бумагу?

— Я так никогда не делаю! Ладно, шучу. Расскажу парочку лайфхаков. Первый: чтобы бургер выглядел сочно и аппетитно, снимаю булку, протыкаю зубочисткой и под котлету подкладываю салфетку. Второй: если не успеваю быстро отснять блюдо, оно становится несимпатичным, поэтому очень часто выпечку и десерты обмазываю маслом, специальной силиконовой кисточкой.

— Расскажите, чем вдохновляетесь для создания контента?

— Честно говоря, у меня никогда не было проблем с вдохновением — все черпаю изнутри. Мне не нужно с кем-то общаться или смотреть Pinterest, чтобы понять суть идеи. Ненавижу, когда творчество превращается в рутину, поэтому, если сегодня текст не идет — отложу на завтра.

— Какие приложения облегчают вашу работу?

— Обожаю PicsArt — там можно делать абсолютно все. Приложение Instories — в нем создаю Сториз для Инстаграм. Люблю Inshot, CapCup, VN, где монтирую видео. Вообще, приложений очень много, и в каждом свой функционал.

— Реклама у блогера или Таргет?

— Здесь нет однозначного ответа. Ни то ни другое не гарантирует продаж. Если бюджет ограничен, то Таргет. Он охватывает больше людей: хоть Самару, хоть весь мир.

— Какая у вас любимая платформа для SMM?

— Самая классная платформа — это ТикТок. Мне нравится снимать видео, потому что ты же можешь быть лицом бренда в социальных сетях. Это очень круто!

— Есть ли у вас лайфхаки для облегчения работы?

— Единственный мой помощник — это SmmPlanner. Сервис для автопостинга. Загружаю туда посты и Сториз, чтобы не публиковать вручную. Очень удобно.

— Каким должен быть человек в этой профессии?

— Открытым, очень общительным, коммуникабельным, творческим и с хорошей самодисциплиной.

— Назовите три главных плюса вашей работы.

— Возможность творить, ненормированный график — это, одновременно, плюс и минус, и иллюзия, которую ты создаешь в Инстаграме.

— А главные минусы?

— Ненормированный график! А еще, бывает сложно выстроить коммуникацию на фотосессии со всеми. Постоянно из-за этого стрессую, думаю: "Модель не придет, шеф-повар забыл" и так далее. Хочется положиться в работе только на себя, а приходится и на других.

— В обществе ходит мнение, что SMM — очень прибыльная работа. Так ли это?

— Да, а еще, многие думают, что в SMM, Тартете, маркетинге ты прикладываешь минимальное количество усилий, но за этим стоит огромная работа. Можно ведь быть на фрилансе, взять хоть 10 проектов, только выполнять их качественно и в срок.Платят хорошо, если ты умеешь работать.

— Сколько вы зарабатываете?

— Скажу так. На фрилансе от 13 000 за одну концепцию.

— Что бы вы посоветовали тем людям, которые только начинают строить карьеру в SMM?

— Думаю, для начала нужно идти работать в компанию, чтобы на практике понять, как все работает, а уже потом, когда есть опыт общения с маркетологами, можно выходить в "свободное плавание". Когда проходишь месячные курсы SMM и уходишь во фриланс, сложно понять, как вся сфера работает. Ты встречаешься с клиентом: у него свое видение, у тебя свое, и никакой общей картины не складывается. Чем больше людей взаимодействуют с тобой, тем ты быстрее начинаешь адаптироваться в профессии.

— Какие у вас планы на будущее? Планируете дальше развиваться в этой сфере?

— Хочу поехать в кругосветное путешествие, купить домик в Норвегии, открыть свое ранчо и снимать ТикТоки!