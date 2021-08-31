В Самаре прошла выставка-акция "1м²"

Организаторы представили уникальную возможность каждому желающему выставить свои работы на стенах галереи за символические 100р. При этом прибыль, полученная с мероприятия, будет направлена на создание Фонда поддержи локального искусства.

"1м² — это обращение к слепым зонам современного искусства. Что будет, если искусство, которое галерея предпочитала не видеть, окажется лучше того, что она привыкла показывать?" — отмечают организаторы мероприятия.

Для посетителей это была уникальная возможность увидеть работы, которые ранее не выставлялись. "Меня привлекают необычные картины и неизвестные местные авторы. Сегодня я увидел множество нестандартных работ" — рассказывает один из посетителей выставки "1м²". Организатором мероприятия выступает крупнейшая самарская арт-площадка "Виктория".

Выставка будет проходить до 12 сентября, каждый желающий сможет посетить мероприятие бесплатно.