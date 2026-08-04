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Стала известна программа Дня физкультурника в Самарской области

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В субботу, 8 августа, Самарская область вместе со всей страной отметит главный спортивный праздник страны — День физкультурника. Мероприятия в День физкультурника пройдут в большинстве городов и районов Самарской области.

Спортивно-массовые мероприятия для всех категорий населения запланированы в Большой Черниговке (стадион "Мечта"), в Красноармейском (стадион "Центральный"), в Смышляевке (физкультурный комплекс "Волжский"), в Красном Яре (спортивный комплекс), в Безенчуке и Богатом. В районах состоятся турниры по футболу, баскетболу, волейболу, шахматам, тестирования по нормативам комплекса "Готов к труду и обороне".

В Тольятти мероприятие, приуроченное ко Дню физкультурника, будет проходить на территории паркового комплекса истории техники имени К. Г. Сахарова. В программе мастер-классы, показательные выступления, прием нормативов ГТО, фиджитал-танцы. В Новокуйбышевске основные мероприятия пройдут на стадионе "Нефтяник".

В Сызрани состоится городская спартакиада для людей с ОВЗ, а в Кошкинском районе — турнир по дартсу, шашкам и джакколо среди участников СВО. Ветераны СВО и члены их семей примут участие в "Веселых стартах" в селах Антоновка и Гавриловка Алексеевского района.

Основной спортивной площадкой региона в эту субботу станет парк имени Юрия Гагарина в Самаре. Праздник пройдет на стадионе парка. Вход для всех желающих свободный.

Программа начнется в 10:00 с массовой зарядки под руководством чемпиона. Сразу после — награждение самых креативных участников видеоконкурса "Формула энергии 63".

В 11:00 стартует торжественная церемония открытия с участием почетных гостей, которая познакомит зрителей со спортивной жизнью губернии. Все желающие смогут принять участие в праздничном флешмобе "Сила России", посвященном Году единства народов России.

На территории парка развернется множество интерактивных зон: гости смогут освоить керлинг, авиамодельный спорт, дриблинг в хоккее, испытать меткость в стрельбе из лазерного оружия. Для любителей активного отдыха будут работать скалодром, гигантская дженга и надувной волейбол. Для юных гостей праздника будет развернута площадка с настольными играми и надувными аттракционами. Особое внимание уделено массовому спорту: каждый сможет пройти мини-полосу препятствий в рамках соревнования "Гонка ГТО", а сильнейшие атлеты поборются за главные призы дня в финале турнира "Иду на рекорд".

На стритбольных площадках будет проходить всероссийский этап соревнований по баскетболу "Оранжевый мяч", где определятся лучшие команды региона в разных возрастных группах.

Гости праздника станут свидетелями ярких и запоминающихся соревнований, среди которых: турнир по воздушной гимнастике, где спортсмены бросают вызов гравитации, битва титанов в соревнованиях по гиревому спорту и армрестлингу, бескомпромиссные поединки на фестивале спортивной борьбы "Выбор сильных", а также уютный турнир по настольным играм от волонтеров серебряного возраста и соревнования по настольному теннису и шашкам для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
На площадке следж-хоккея гостей праздника ожидает честный разговор о возможностях этого вида спорта и живой мастер-класс от ветеранов СВО — тех, кто знает цену победе как никто другой.

Кульминацией праздника станет превращение футбольного поля стадиона в парке Гагарина в кинотеатр под открытым небом. В 16:30 на большом экране начнется прямая трансляция матча Российской премьер-лиги "Крылья Советов" — "Балтика".

Также 8 и 9 августа в акватории Волги в районе Первомайского спуска будет проходить Кубок Главы города по парусному спорту среди мужчин и женщин, юношей и девушек, юниоров. Участники будут соревноваться в классах яхт: "Оптимист", "Кадет", "Лазер 4.7", "Луч-радиал", "Луч", "420", "Финн".

Кроме того, 8 и 9 августа на пляже на 2-й очереди набережной на Первомайском спуске состоится турнир по пляжным видам спорта "Золотые пески Самары". 8 августа в 10:00 на стадионе "ЦСК ВВС" стартует финал Кубка городского округа Самара по футболу среди мужских команд. Победителя определят команды "Олимп-ASSET" и "Чайка".

Всех желающих в День физкультурника ждут тренировки проекта "Самара в движении". На Первомайском спуске 8 августа всех желающих ждут дженга, стейчинг, функционал, зумба и паркур, а в парке им. Ю. А. Гагарина можно будет выполнить нормативы ГТО. Полное расписание занятий доступно в группе ВКонтакте.

Присоединятся к празднованию Дня физкультурника и библиотеки Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы. 7 августа в библиотеке № 30 в 14:00 пройдет встреча с самарской спортсменкой, чемпионом России и Европы, серебряным призером Чемпионата мира по тайскому боксу (муайтай) Анастасией Христюковой, а библиотека № 8 в 15:00 приглашает на встречу с шахматистом Григорием Минеевым в рамках проекта "Читающие спортсмены". 8 августа в 16:00 Центральная городская библиотека им. Н. К. Крупской приглашает всех желающих на мастер-класс "Слова силы" — участники распишут деревянные подвески и добавят к ним мотивирующие цитаты о спорте из литературных произведений. Полная программа доступна на сайте. В течение недели физкультурно-спортивные мероприятия, приуроченные ко Дню физкультурника, проходят во всех районах Самары.

Популяризация массового спорта, создание и улучшение условий для занятий физической активностью, вовлечение как можно больше жителей в систематические занятия спортом — важные направления государственной программы "Спорт России", которая реализуется по решению президента РФ Владимира Путина.

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Новости

Назад. 04 августа 2026
Стала известна программа Дня физкультурника в Самарской области
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