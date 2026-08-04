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К пожизненному заключению приговорили мужчину, который убил свидетеля по его делу

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В Самарской области суд приговорил к пожизненному заключению местного жителя по фамилии Смирнов. Его обвиняли в убийстве человека в связи с выполнением им общественного долга.

Напомним, началось все много лет назад в сельском поселении Никитинка Елховского района. Как сообщали источники Волга Ньюс в правоохранительных органах, Смирнову (его фамилия тогда была Яшков) было около 19 лет, когда он впервые оказался за решеткой.

Предполагается, что незадолго до того один из соседей был должен его матери существенную по тем временам сумму денег и не возвращал. Евгений пришел к мужчине и просил отдать долг. Произошла ссора, и Яшков стал избивать оппонента. Преступление квалифицировали как разбой, и районный суд отправил парня на несколько лет за решетку.

Но и на этом история не закончилась. За решеткой на Яшкова напали трое заключенных, и он забил их до смерти. После этого парню дали гораздо больший срок.

Недавно он, освободившись раньше срока, отправился на военную службу. Там мужчина дослужился до командира подразделения, получил госнаграды. Уволившись со службы, он уехал в другой город. Стал жить с новой женщиной под новой фамилией, но якобы мысль об обидчике, из-за которого он попал за решетку, не давала покоя.

Яшков переделал травматический пистолет в боевой и отправился в Елховский район. Заранее вырыл яму и разузнал, где живет обидчик. Дальше, считают правоохранители, он привез мужчину к яме, заставил спуститься в нее и извиниться, а затем расстрелял. После этого Евгений уехал с товарищем по фамилии Леонтьев, но их остановили сотрудники ГИБДД. Мужчина во всем сознался. По мнению Евгения, у него, его первой девушки и их сына оказалась сломана вся жизнь.

В облсуде уточнили выясненные в ходе расследования детали: прибыв на полевой стан, расположенный в с. Владимировка Елховского района, Смирнов выстрелил жертве в голову не менее двух раз, после чего принудительно поместил потерпевшего в фургон автомобиля, выстрелил еще дважды и запер его. Затем на угнанной машине совместно с Леонтьевым они доставили жертву к яме. "Там, глумясь над жертвой, Смирнов предложил выбрать способ смерти, заставил лечь в яму, помолиться, после чего произвел не менее девяти выстрелов в голову, шею и грудь. От ранений тот скончался на месте", - рассказали в пресс-службе облсуда.

Дальше Смирнов и Леонтьев угнали второй автомобиль, вернулись к месту захоронения, засыпали труп, оставили машину у дома жертвы и скрылись.

По совокупности преступлений Смирнову назначили пожизненное лишение свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме, остальное - в колонии особого режима.

В пользу представителя потерпевшего взыскали 2 млн руб. как компенсацию морального вреда. Леонтьева ранее приговорили к девяти годам лишения свободы.

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Назад. 04 августа 2026
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