Улица Молодогвардейская в Самаре может стать пешеходной

04.08.2026 10:04 Читали 4

В Самаре ул. Молодогвардейская на участке от ул. Ленинградской до площади Славы может стать пешеходной. Такую идею озвучила министр градостроительной политики Самарской области Екатерина Семенова.

Руководитель регионального минграда опубликовала пост в "Телеграм", где поделилась впечатлениями от 10-километровой пешей прогулки по историческому центру Самары.

"В очередной раз убедилась: улица Молодогвардейская = настоящее сокровище! Там каждый дом - эпоха. Моя идея - превратить этот участок в пешеходную артерию от Ленинградской до площади Славы. Там уже сложилась классная атмосфера, арт-объекты прижились, а для кафе и магазинов там золотое дно. В конце августа соберем всех: бизнес, городские службы, архитекторов. Садимся за стол и расписываем план на 2027-2029 годы, и без бюрократии. Только конкретика по срокам и бюджету", - заключила она.

Екатерина Семенова подчеркнула, что в любой работе важна комплексность.

"Сентябрьский дедлайн по площади Революции (здесь идет благоустройство. - Прим. Волга Ньюс), судя по всему, реален. Клумбы и павильоны уже в работе. Но мне важно другое - комплексность. Нельзя сделать низ и забыть про верх - фасады, вывески, висячие провода. Проработали этот вопрос с коллегами, у нас есть готовые стандарты, будем внедрять", - отметила министр.