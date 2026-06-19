В Самаре начали расселять пострадавший от пожара дом на ул. 22 Партсъезда

19.06.2026 15:43

В среду, 17 июня, в рамках очередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации Самары было принято решение о расселении дома №20 по ул. 22 Партсъезда, пострадавшего при пожаре. Это связано с непрочностью строительных конструкций дома, выявленной в ходе технического обследования здания. Проживание в доме признано небезопасным. До 21:00 17 июня жители могут вывезти из квартир личные вещи. Соответствующие объявления размещены на подъездах, а также в общедомовом чате.

фото: пресс-служба мэрии Самары

"Решение продиктовано соображениями безопасности: при высыхании плит после пожара были обнаружены повреждения, которые при разборе могут повлечь разрушение конструкций всего дома. Утром провели собрание с жителями, все разъяснили. На базе школы №163 продолжает действовать штаб, дежурят специалисты департамента управления имуществом, соцслужб и сотрудники администрации Советского района. Жителям оказываем помощь в оформлении документов и предоставлении жилья в маневренном фонде. Департамент соцподдержки помогает всем жителям оформить материальную помощь", - проинформировал глава города Самары Иван Носков.

Для доступа в дом жильцам необходимо подтверждение права собственности или найма. Все, кто не подтверждал его ранее, могут сделать это у специалистов департамента управления имуществом администрации Самары, которые работают на базе школы №163. Всем пострадавшим выделят из городского бюджета материальную помощь, а собственникам, имущество которых пострадало, - от 30 тыс. до 100 тыс. руб., в зависимости от причиненного ущерба. Семьям погибших предусмотрена выплата в размере 100 тыс. рублей.

Для временного проживания жители могут воспользоваться пунктом временного размещения на базе школы №163 (ул. Свободы, 2г) с последующим предоставлением жилых помещений маневренного фонда или сразу оформить документы на временное проживание в маневренном фонде. В дальнейшем всем собственникам квартир будут предоставлены квартиры для постоянного проживания или выплаты на его приобретение.

Отделение №58 Почты России, ранее располагавшееся в доме, с 19 июня будет осуществлять обслуживание клиентов на базе действующего отделения почтовой связи по адресу: ул. Победы, 5. В дальнейшем будет приниматься решение о форме и месте размещения постоянного отделения.

Отметим, дом №20 по ул. 22 Партсъезда находится под круглосуточной охраной и наблюдением. После 21:00 здание будет обесточено и отключено от водоснабжения. При этом в домах №№ 22 и 24 по ул. 22 Партсъезда ресурсоснабжающая компания уже восстанавливает газоснабжение. Завтра, 18 июня, с 9:00 до 15:00 в связи с проведением ОГЭ на базе школы №163 штаб будет работать в администрации Советского района (ул. Советской Армии, 27). С 15:00 жителей вновь будут принимать в школе №163.

Напомним, в результате пожара, произошедшего вечером 14 июня, в доме №20 по ул. 22 Партсъезда зафиксировано частичное обрушение межэтажных перекрытий, погибли две женщины 1975 и 1939 г.р.