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Два человека погибли в аварии на трассе М5 в Самарской области

В четверг, 18 июня, в Сызранском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили спасатели ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

В 08:20, на 866 км трассы М-5 "Урал",  произошло столкновение двух транспортных средств: грузового Hongyan и легкового Toyota Corolla. 

По предварительным данным ГУ МВД по Самарской области, большегруз выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем.

В результате аварии водитель и пассажир Toyota Corolla скончались на месте происшествия. Несовершеннолетний пассажир легковушки пострадал, его госпитализировали в сызранскую ЦГРБ.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, пожарные-спасатели ПСО 47 противопожарной службы Самарской области и медработники.

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Назад. 19 июня 2026
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