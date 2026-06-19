Два человека погибли в аварии на трассе М5 в Самарской области

В 08:20, на 866 км трассы М-5 "Урал", произошло столкновение двух транспортных средств: грузового Hongyan и легкового Toyota Corolla.
По предварительным данным ГУ МВД по Самарской области, большегруз выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем.
В результате аварии водитель и пассажир Toyota Corolla скончались на месте происшествия. Несовершеннолетний пассажир легковушки пострадал, его госпитализировали в сызранскую ЦГРБ.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, пожарные-спасатели ПСО 47 противопожарной службы Самарской области и медработники.