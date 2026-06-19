Два человека погибли в аварии на трассе М5 в Самарской области

19.06.2026 11:01

В четверг, 18 июня, в Сызранском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили спасатели ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.