Ли Авто и Страховой Дом ВСК запускают страховую гарантию для автомобилей Лисян/Lixiang, ввезённых по параллельному импорту

Программа закрывает ключевой рыночный пробел: до настоящего момента владельцы автомобилей Li Auto, ввезённых в Россию альтернативными каналами, не имели доступа к гарантийному обслуживанию на условиях, сопоставимых с официальным дилерским сервисом. Новый продукт обеспечивает ремонт на сервисных станциях официальной дилерской сети Ли Авто/Li Auto в России с использованием оригинальных запасных частей и по регламенту производителя.
Ключевые параметры продукта
Объект страхования: автомобили Ли Авто/Li Auto возрастом до 5 лет и пробегом до 150 000 км.
Сроки покрытия:
— 12 месяцев или 25 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше);
— 24 месяца или 50 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).
Страховая сумма и перечень покрываемых рисков определяются индивидуально по договору страхования и правилам САО "ВСК".
Продукт не содержит ограничений по стоимости ремонта или замены отдельных узлов, агрегатов и деталей в пределах общей страховой суммы — в отличие от типовых программ расширенной гарантии, где зачастую действуют сублимиты по категориям компонентов.
Урегулирование страховых случаев осуществляется непосредственно в официальном дилерском центре Ли Авто / Li Auto, что минимизирует административную нагрузку на клиента и сокращает время простоя автомобиля.
Дополнительные сервисные опции
В рамках программы предусмотрены:
— подменный автомобиль или такси при поломке (при стоимости ремонта свыше 50 000 рублей, до 5 календарных дней на каждый страховой случай — через каршеринг-платформы Делимобиль, Ситидрайв, BelkaCar или сервис Яндекс GO в городах присутствия компаний-партнеров);
— техническая помощь и эвакуация (до 3 случаев: эвакуация после ДТП или поломки, извлечение из труднодоступных мест, замена повреждённого колеса, подвоз топлива);
— безлимитные консультации автомеханика и по вопросам оформления документов по страховому событию.
Условия технического обслуживания
Регулярное ТО проводится в официальном дилерском центре Ли Авто / Li Auto с периодичностью каждые 10 000 км или 12 месяцев (в зависимости от того, что наступит раньше) в соответствии с регламентом производителя. Для оформления договора необходимо пройти диагностику ТС по формату официального дилерского центра Li Auto.