Ли Авто и Страховой Дом ВСК запускают страховую гарантию для автомобилей Лисян/Lixiang, ввезённых по параллельному импорту

19.06.2026 13:06 Читали 15

Ли Авто/Li Auto и Страховой Дом ВСК объявляют о запуске специализированного страхового продукта — страховой гарантии для автомобилей бренда Ли Авто/Li Auto, приобретённых по схеме параллельного импорта. Новый продукт позволяет владельцам автомобилей Ли Авто/Li Auto, ввезенных по схеме параллельного импорта, получить сервисный опыт идентичный официальному.

Программа закрывает ключевой рыночный пробел: до настоящего момента владельцы автомобилей Li Auto, ввезённых в Россию альтернативными каналами, не имели доступа к гарантийному обслуживанию на условиях, сопоставимых с официальным дилерским сервисом. Новый продукт обеспечивает ремонт на сервисных станциях официальной дилерской сети Ли Авто/Li Auto в России с использованием оригинальных запасных частей и по регламенту производителя.

Ключевые параметры продукта

Объект страхования: автомобили Ли Авто/Li Auto возрастом до 5 лет и пробегом до 150 000 км.

Сроки покрытия:

— 12 месяцев или 25 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше);

— 24 месяца или 50 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).

Страховая сумма и перечень покрываемых рисков определяются индивидуально по договору страхования и правилам САО "ВСК".

Продукт не содержит ограничений по стоимости ремонта или замены отдельных узлов, агрегатов и деталей в пределах общей страховой суммы — в отличие от типовых программ расширенной гарантии, где зачастую действуют сублимиты по категориям компонентов.

Урегулирование страховых случаев осуществляется непосредственно в официальном дилерском центре Ли Авто / Li Auto, что минимизирует административную нагрузку на клиента и сокращает время простоя автомобиля.

Дополнительные сервисные опции

В рамках программы предусмотрены:

— подменный автомобиль или такси при поломке (при стоимости ремонта свыше 50 000 рублей, до 5 календарных дней на каждый страховой случай — через каршеринг-платформы Делимобиль, Ситидрайв, BelkaCar или сервис Яндекс GO в городах присутствия компаний-партнеров);

— техническая помощь и эвакуация (до 3 случаев: эвакуация после ДТП или поломки, извлечение из труднодоступных мест, замена повреждённого колеса, подвоз топлива);

— безлимитные консультации автомеханика и по вопросам оформления документов по страховому событию.

Условия технического обслуживания

Регулярное ТО проводится в официальном дилерском центре Ли Авто / Li Auto с периодичностью каждые 10 000 км или 12 месяцев (в зависимости от того, что наступит раньше) в соответствии с регламентом производителя. Для оформления договора необходимо пройти диагностику ТС по формату официального дилерского центра Li Auto.