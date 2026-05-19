Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"МТТЕХ" и ИТ-холдинг Т1 договорились о совместном развитии технологий в городском транспорте

Стороны объявили о партнерстве в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Сотрудничество ИТ-холдинга Т1 и ИТ-компании Правительства Москвы "МТТЕХ" направлено на развитие технологических решений и расширение применения отечественных ИТ-платформ в транспортной отрасли.

По данным исследования Т1 "Пульс цифровизации" 2025 г., транспортная отрасль входит в топ-10 лидеров по уровню цифровизации: занимает 5 место по показателю применения цифровых технологий и третье место — по объему инвестиций в технологии искусственного интеллекта.

ИТ-холдинг Т1 обладает значительным опытом реализации проектов цифровой трансформации для крупных корпоративных и государственных клиентов. Компетенции ИТ-холдинга охватывают разработку и внедрение платформенных решений, интеграцию, автоматизацию бизнес-процессов и сопровождение сложных ИТ-ландшафтов, в том числе объектов критической информационной инфраструктуры. Среди проектов Т1 в транспортной отрасли — введение биометрии в метрополитене Санкт-Петербурга и автоматизация бизнес-процессов в аэропорту Шереметьево.

"Для ИТ-холдинга Т1 сотрудничество с "МТТЕХ" — это возможность масштабировать накопленный опыт в крупных транспортных проектах. Транспортная отрасль сегодня проходит этап глубокой технологической трансформации, и участие в таких инициативах позволяет не только передавать наработанные компетенции, но и создавать в синергии с партнером новые продукты и подходы, которые будут актуальны не только в транспортной отрасли, но и за ее пределами", — отметил Михаил Книгин, заместитель генерального директора по программно-аппаратным комплексам, ИТ-холдинг Т1.

"Мы рассматриваем партнерство с ИТ-холдингом Т1 как усиление технологической составляющей инфраструктурных инициатив в столичном городском транспорте. Для нас важно сотрудничать с компаниями с подтвержденной экспертизой в области системной интеграции, разработки и автоматизации процессов, особенно в проектах, где необходима координация большого числа участников и высокая надежность. Это влияет на эффективность и безопасность проектов для конечных пользователей  миллионов пассажиров городского транспорта. Наша задача, которую поставил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов,  обеспечить абсолютную безопасность для пользователей городского транспорта при внедрении инноваций", — прокомментировала генеральный директор "МТТЕХ" Жанна Ермолина.

