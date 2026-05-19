ИТ-холдинг Т1 и холдинг "Азимут" представили российский ПАК для масштабирования частных облаков на процессорах пятого поколения

ИТ-холдинг Т1 и холдинг "Азимут" (входит в Госкорпорацию Ростех) продемонстрировала программно-аппаратный комплекс, в котором софтверные и аппаратные составляющие произведены в России. Новый ПАК позволит проектировать, выстраивать и масштабировать фундамент инфраструктуры в виде частного облака. Решение уже проходит стадию промышленного пилотирования у крупного заказчика из банковской сферы. До конца 2026 года ПАК будет включен в реестр Минцифры — и в итоге упростит построение доверенной платформы для объектов КИИ. Презентация состоялась в Нижнем Новгороде в рамках ЦИПР-2026.

В обновленной версии ПАК "Облако" используются серверы МЛТ-С, которые обеспечивают максимальную эффективность и производительность за счет использования чипов 5-го поколения (в сравнении с 3-м поколением дает +84% к производительности и 14-кратный прирост скорости в задачах ИИ). Серверы в октябре 2025 года были внесены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга, что подтверждает их российское происхождение и позволяет применять их на объектах критической информационной инфраструктуры.

Использование ПАК "Облако" позволит компаниям выполнить требования регуляторов по переходу на доверенные ПАКи и минимизировать риски, связанные с использованием зарубежной инфраструктуры. Обновленная версия сокращает сроки развертывания корпоративного облака до нескольких рабочих дней благодаря преднастроенной и протестированной архитектуре. Программная основа ПАК "Облако" — "Облачная платформа Т1", разработанная компанией Т1 Иннотех (входит в ИТ-холдинг Т1) на основе технологий открытого кода. Благодаря собственным доработкам решение обеспечивает производительность и надежность, необходимые для поддержки критически важных бизнес-процессов.

"Российский облачный рынок в 2025 году вырос на 29%, и в 2026-м мы ждем еще +27%. Точкой роста становится не просто модель IaaS, когда клиент получает облачные ресурсы в формате сервиса, а готовые корпоративные облака, соответствующие требованиям работы с КИИ и регуляторным ограничениям. Новая версия ПАК "Облако" на серверах "Мультиллекта" — это первый отечественный ПАК с чипами 5-го поколения. Для банков, госсектора и телекома это означает переход от "лоскутной" сборки инфраструктуры к стандартизированному продукту с предсказуемым сроком ввода — несколько рабочих дней вместо месяца — и понятной экономикой процесса", — отметил Михаил Книгин, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 по программно-аппаратным решениям.

"Серверная линейка "Мультиллект" изначально создавалась для компаний, работающих в жестких регулируемых отраслях. Платформа МЛТ-С спроектирована так, чтобы на ней штатно работали отечественная операционная система Astra Linux, российские системы виртуализации, программно-определяемые сети и облачные платформы. То, что сервер МЛТ-С — его мы представляли год назад на ЦИПР-2025 — уже справляется с критическими нагрузками у наших текущих клиентов, — доказательство, что модель работает. На форуме ЦИПР-2026 мы демонстрируем следующий шаг: ПАК, в котором соединены отечественная аппаратная и программная части. Переход на процессоры 5-го поколения обеспечит кратный рост производительности, более быструю работу с памятью DDR5 и поддержку современных ускорителей, что критично для облачных и виртуализированных сред. В дальнейшем ПАК продолжит эволюцию — по мере смены поколения серверов "Мультиллект", — рассказал генеральный директор СП "Мультиллект" Альберт Хуснутдинов.

В планах СП "Мультиллект" — производить не менее 50 ПАКов ежегодно. До конца 2026 года предполагается регистрация нового ПАК в реестрах Минцифры и Минпромторга, а также получение статуса доверенного ПАК (ДПАК; подтверждает соответствие требованиям Минцифры, ФСТЭК и ФСБ России), которая позволит внедрять решение в организациях с высокими требованиями по информационной безопасности. Таким образом, значимые объекты критической информационной инфраструктуры смогут исполнить предписания Постановления Правительства № 1912 о переходе на ДПАК к 2030 году.

