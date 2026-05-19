ИТ-холдинг Т1 и Когнитив Солюшнс развивают технологии компьютерного зрения в транспортной отрасли

ИТ-холдинг Т1 и Когнитив Солюшнс договорились о технологическом сотрудничестве в области компьютерного зрения и видеоаналитики для инфраструктурных проектов. Партнерство направлено на разработку и внедрение интеллектуальных решений для транспорта, где требования к точности распознавания и устойчивости особенно важны. В рамках проекта компании будут совместно работать над внедрением и развитием системы компьютерного зрения и видеоаналитики, которая способна верно идентифицировать 99,9% объектов (людей, транспорт, вагоны, оборудование, аномалии и т. д.).

По оценкам отраслевых аналитиков, мировой рынок видеоаналитики и систем компьютерного зрения растет двузначными темпами — порядка 19,5% ежегодно в горизонте до 2030 года. Один из драйверов этого роста — транспортно-логистическая отрасль. По данным исследования Т1 "Пульс цифровизации" 2025 г., она занимает третье место в российской экономике по инвестициям в искусственный интеллект, при этом компьютерное зрение уже используют более 70% компаний, где внедрены ИИ-технологии.

Основой для сотрудничества Т1 и Когнитив Солюшнс стал один из совместных проектов в транспортной сфере. В центре внедрения — решение на основе компьютерного зрения, которое автоматически распознает объекты (людей, транспорт, вагоны, оборудование, аномалии и т. д.) с точностью до 99,9%. Она надежно работает даже при наличии загрязнений, плохой погоде, нетипичных ракурсах и меняющемся освещении. Идентификацию и анализ можно автоматизировать с помощью существующей системы видеонаблюдения, не внося изменений в инженерную инфраструктуру объекта.

В рамках проекта ИТ-холдинг отвечает за инженерную интеграцию, архитектурное проектирование, вычислительную и сетевую инфраструктуру, а также за встраивание новых решений в действующий ИТ-ландшафт клиента. Опыт Т1 в реализации масштабных цифровых проектов позволяет переводить технологии искусственного интеллекта из пилотного режима в промышленную эксплуатацию с понятными требованиями к надежности, отказоустойчивости и последующему масштабированию.

Когнитив Солюшнс, в свою очередь, обеспечивает технологическое ядро проекта. Компания обладает глубокой экспертизой в разработке алгоритмов искусственного интеллекта, систем компьютерного зрения и инструментов адаптации нейросетевых моделей под нестандартные производственные сценарии. Важным преимуществом решения становится возможность дообучения моделей на данных конкретного заказчика, что повышает точность распознавания.

"Сегодня клиенты ждут от видеоаналитики измеримого производственного эффекта. Для нас важно, что совместно с партнером нам удалось выстроить инженерный подход, в котором технологии компьютерного зрения становятся частью промышленной инфраструктуры и работают как полноценный инструмент управления процессами. Мы рассматриваем этот проект как основу для наращивания своей экспертизы в транспортной отрасли", — отметил Михаил Книгин, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 по программно-аппаратным решениям.

"Для нас ключевой задачей было предложить решение, способное работать не в лабораторных, а в реальных эксплуатационных условиях. Высокая точность распознавания, устойчивость к сложным сценариям и возможность адаптации алгоритмов под конкретные задачи заказчика позволяют создавать промышленный технологический продукт. Совместная работа с ИТ-холдингом Т1 открывает возможности для масштабирования таких решений в крупных инфраструктурных проектах", — прокомментировал Волков Евгений Владимирович, генеральный директор Когнитив Солюшнс.

