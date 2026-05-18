В Самаре вынесли приговор членам преступного сообщества за кредиты на подставных лиц

18.05.2026

Группировка выводила из банков миллионы рублей. Часть денег уходила в "общак" экстремистского движения.

Суд Кировского района Самары 15 мая вынес обвинительный приговор 12 членам крупного преступного сообщества. Следствие уличило их в 49 преступлениях.

Напомним, по данным следствия, преступное сообщество организовал Асиф Амлет оглы Омаров. Человек с такими ФИО был дважды зарегистрирован в Самаре как индивидуальный предприниматель - в 2011–2017 гг. он занимался розничной торговлей, а в 2021–2024 гг. - предоставлением брокерских услуг по ипотечным операциям.

Предполагается, что Омаров привлек к участию в сообществе не менее 15 человек, которые действовали на территории Самарской, Ульяновской, Пензенской областей, а также Татарстана. Участники ОПС подыскивали граждан, остро нуждающихся в деньгах, подделывали документы, подтверждающие их трудоустройство и доходы, приводили их в более или менее презентабельный вид, инструктировали и оформляли в банках кредиты на суммы от 230 тыс. до 2,2 млн рублей. Большую часть средств они забирали себе. Затем в течение нескольких месяцев гасили проценты по кредиту, чтобы мошенничество не было очевидным.

Офис группировки располагался сначала в ТЦ "Марка" на пр. Кирова, затем в ТЦ "Парк Хаус".

Помимо эпизодов с мошенничеством, трем участникам ОПС вменяется ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Они, по данным следствия, вносили деньги в "общак" движения АУЕ ("Арестантский уклад един"), которое запретил Верховный Суд РФ в 2020 г. как движение экстремистской направленности.

В итоге 15 мая суд зачитал членам сообщества приговор. Наказать осужденных решили реальными сроками свободы: от 2 лет 6 месяцев до 7 лет 6 месяцев лишения свободы.