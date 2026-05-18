"Крылья Советов" завершили сезон победой над тольяттинским "Акроном"

18.05.2026 09:30

В воскресенье, 17 мая, в Самаре в 30-м туре чемпионата России подопечные Сергея Булатова обыграли тольяттинский "Акрон" - 4:1.

Уже на 12-й минуте хозяева повели в счете. За фол Неделчару на Олейникове был назначен одиннадцатиметровый. К точке подошел Рахманович и низом отправил мяч в сетку - 1:0.

На 34-й минуте зелено-бело-синие удвоили преимущество. Ороз прострелил с правого фланга в штрафную на Рахмановича, удар которого пришелся в штангу, мяч отскочил к Витюгову, который забил в пустые ворота - 2:0.

На 41-й минуте после прострела Баньяца Неделчару не смог выбить мяч, его подхватил Витюгов и оформил дубль - 3:0.

Спустя несколько минут "Крылья" отличились вновь, передачу Печенина замкнул Рассказов - 4:0.

На 85-й минуте после просмотра ВАР в ворота Фролова был назначен пенальти. К точке подошел Базилевский и ударил в верхний левый угол - 4:1.

На стадионе присутствовало 26140 болельщиков.

По итогам сезона "Крылья Советов" заняли 11 место с 32 очками. Тольяттинский "Акрон" остался на 13 месте с 27 очками и сыграет в стыковых матчах за право остаться в РПЛ против волгоградского "Ротора" 20 и 23 мая.