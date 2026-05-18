Исследование ИТ-холдинга Т1: эксперты назвали главные барьеры роботизации бизнеса

Дефицит кадров, высокая стоимость технологий, недостаток частных инвестиций, нехватка производителей отечественных решений и отсутствие четких регламентов интеграции в различные производства — ключевые барьеры для роботизации российской промышленности. К таким выводам пришли эксперты ИТ-холдинга Т1 (Департамент Цифрового Консалтинга), результаты исследования были представлены на сессии "Особенности национальной роботизации. Любовь, MES и роботы" в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

При этом 41% предприятий сегодня выбирают для внедрения именно отечественные разработки, а 23% компаний готовы инвестировать в промышленных роботов более 100 млн рублей в 2026 году. По  оценкам Kept и "Промышленной Робототехники", в 2025 году плотность роботизации в России выросла на 36% и достигла 40 роботов на 10 тыс. работников. Однако такие темпы пока не позволяют стране войти в топ-25 государств по этому показателю, в 2024 году Россия занимала 43-е место в этом рейтинге: в эксплуатации находятся 20,8 тыс. промышленных роботов, тогда как парк в Китае, например, превышает 2 млн. Основными потребителями промышленных роботов в России выступают фармацевтика (35%, ~7,28 тыс ед), пищевая промышленность (25%, ~5,2 тыс ед), автомобилестроение и металлургия (по 15%, по ~3,12 тыс ед).

Отставание России от мировых лидеров связано сразу с несколькими факторами: в ведущих экономиках промышленность занимает значительную долю ВВП, стоимость рабочей силы выше, а государственные программы поддержки роботизации были запущены раньше. Так, китайская стратегия "Сделано в Китае 2025" стартовала еще в 2015 году, тогда как аналогичные меры поддержки в России начали активно развиваться только после 2020 года.

Роботизация российской промышленности — технологический и экономический стимул для бизнеса. Помимо преодоления дефицита линейных кадров, ее дальнейшее развитие может увеличить производительность на 25,1% в обрабатывающих производствах к 2030 году,, а также стать стимулом для роста квалификации рабочих и их зарплат — на 11,5%. Пока отечественный рынок сталкивается с нехваткой профильных специалистов: 43% компаний отметили дефицит инженеров по автоматизации, 41% — конструкторов, 35% — инженеров-электронщиков, 31% — программистов роботов. Спрос на них растет: по итогам 2025 года количество открытых вакансий, связанных с использованием робототехники, увеличилось на 13%.

редний срок окупаемости робототехнических проектов сегодня составляет от 2,5 до 6 лет. Тем не менее роботизация способна стать условием технологического суверенитета и драйвером роста всей российской промышленности. Для этого нужны надежные игроки, способные реализовывать не точечные проекты, а комплексную долгосрочную стратегию. Это другой масштаб мышления и компетенций. Мы видим этот тренд и считаем его закономерным этапом развития технологического рынка в стране", — отметил Дмитрий Харитонов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1.

"Аврора ТВ" выходит в эфир: "Ростелеком" представил первое полностью отечественное решение для смарт-ТВ

На конференции ЦИПР-2026 "Ростелеком" представил первое на 100% отечественное решение для смарт-ТВ на базе операционной системы (ОС) "Аврора". Также компания показала на своем стенде прототипы умных российских телевизоров с предустановленной "Авророй ТВ".

"Северсталь" и HL (Hanʼs Laser) в России развивают комплексные решения для повышения эффективности металлообработки

В рамках выставки "Металлообработка-2026" "Северсталь" и мировой производитель промышленного лазерного оборудования HL (Hanʼs Laser) подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере разработки и продвижения комплексных решений для металлообрабатывающих предприятий.

"Рыцари Сорока Островов" разоблачат зло — начались съемки фантастического сериала для Wink

Стартовали съемки сериала по мотивам книги писателя-фантаста Сергея Лукьяненко <a href="https://wink.ru/series/rytsari-soroka-ostrovov-year-2026" target="_blank">"Рыцари Сорока Островов"</a> (18+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Режиссером стал Ким Дружинин ("Злые люди", "28 панфиловцев" и другие). В ролях Артем Кошман, Полина Гухман, Вероника Устимова, Олег Савостюк, Святослав Рогожан, Кузьма Котрелев, Никита Кологривый, Елисей Чучилин, Александра Нестерова, Ника Жукова и многие другие. Родителей главных персонажей сыграют Михаил Пореченков, Александр Обласов, Дмитрий Куличков и Юлия Волкова.

Данила Козловский и Полина Гухман выйдут на корт 30 апреля: Wink объявил дату премьеры "Первой ракетки"

Премьера восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/pervaya-raketka-year-2026" target="_blank">"Первая ракетка"</a> (18+) состоится 30 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главную роль в первом российском сериале о большом теннисе исполнили Данила Козловский и Полина Гухман. Также в проекте снялись Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие. Проект пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Ландыши", "Комбинация", "Балет" и другие).

Экс-главе самарского ГУ МЧС вынесли приговор 

В среду, 13 мая, суд Ленинского района Самары огласил приговор экс-начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко, обвинявшегося в масштабной коррупции. Суд приговорил его к 11 годам колонии строго режима со штрафом в 293 млн руб. и лишил звания генерал-майора. Также с него решено взыскать 73 млн рублей, полученных в результате преступления.

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

