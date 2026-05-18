Страховой Дом ВСК вошел в шорт-лист премии "Бренд года в России — 2026"

Страховой Дом ВСК вошел в состав первого шорт-листа IV Национальной премии "Бренд года в России — 2026". Компания получила диплом номинанта в номинации "Услуги страхования".

По итогам формирования списка номинантов организаторы отметили, что компании, попавшие в шорт-лист премии, очень быстро реагируют на изменения и в первую очередь стараются соответствовать ожиданиям российских потребителей. Финальное голосование экспертного жюри по выбору лауреатов состоится в конце ноября 2026 года.

Страховой Дом ВСК на протяжении многих лет успешно инвестирует в развитие технологий и является одним из лидеров по цифровизации страховой отрасли. Так, компания первой на российском страховом рынке реализовала полный цикл онлайн-продаж и онлайн-урегулирования убытков в автостраховании. Сегодня более 60% случаев по каско проходят онлайн — через мобильное приложение и сайт, без визита в офис. По ОСАГО доля цифровых урегулирований достигла 20% и продолжает расти.

С целью популяризации здорового образа жизни среди сотрудников компания проводит командообразующие мероприятия для всей филиальной сети. Также сотрудники Страхового Дома ВСК вместе с семьями регулярно принимают участие в различных спортивных соревнованиях. ВСК в 2025 году признана одним из лучших работодателей России по версии Forbes.

Компания уделяет большое внимание развитию партнерской сети. В 2025 году ВСК стал лауреатом XI Форума лидеров страхового рынка в номинации "За развитие агентского канала". А франшизу ВСК отметил самый посещаемый каталог франшиз в стране Top.Franchise, включив ее в рейтинг лучших в России.

Национальная премия "Бренд года в России" — престижная площадка, где эксперты поощряют лучшие бренды, работающие на российском рынке. Конкурс ставит целью повысить доверие потребителей и авторитет брендов, работающих в России, продвинуть лучшие образцы продукции российских брендов, их проектов и услуг, повысить конкурентоспособность компаний и качества их продукции, а также увеличить узнаваемость и спрос на качественную российскую продукцию и услуги.

В 2025 году Страховой Дом ВСК стал лауреатом премии "Бренд года" в номинации "Услуги безопасности и страхования".

"Аврора ТВ" выходит в эфир: "Ростелеком" представил первое полностью отечественное решение для смарт-ТВ

На конференции ЦИПР-2026 "Ростелеком" представил первое на 100% отечественное решение для смарт-ТВ на базе операционной системы (ОС) "Аврора". Также компания показала на своем стенде прототипы умных российских телевизоров с предустановленной "Авророй ТВ".

"Северсталь" и HL (Hanʼs Laser) в России развивают комплексные решения для повышения эффективности металлообработки

В рамках выставки "Металлообработка-2026" "Северсталь" и мировой производитель промышленного лазерного оборудования HL (Hanʼs Laser) подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере разработки и продвижения комплексных решений для металлообрабатывающих предприятий.

"Рыцари Сорока Островов" разоблачат зло — начались съемки фантастического сериала для Wink

Стартовали съемки сериала по мотивам книги писателя-фантаста Сергея Лукьяненко <a href="https://wink.ru/series/rytsari-soroka-ostrovov-year-2026" target="_blank">"Рыцари Сорока Островов"</a> (18+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Режиссером стал Ким Дружинин ("Злые люди", "28 панфиловцев" и другие). В ролях Артем Кошман, Полина Гухман, Вероника Устимова, Олег Савостюк, Святослав Рогожан, Кузьма Котрелев, Никита Кологривый, Елисей Чучилин, Александра Нестерова, Ника Жукова и многие другие. Родителей главных персонажей сыграют Михаил Пореченков, Александр Обласов, Дмитрий Куличков и Юлия Волкова.

Данила Козловский и Полина Гухман выйдут на корт 30 апреля: Wink объявил дату премьеры "Первой ракетки"

Премьера восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/pervaya-raketka-year-2026" target="_blank">"Первая ракетка"</a> (18+) состоится 30 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главную роль в первом российском сериале о большом теннисе исполнили Данила Козловский и Полина Гухман. Также в проекте снялись Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие. Проект пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Ландыши", "Комбинация", "Балет" и другие).

Экс-главе самарского ГУ МЧС вынесли приговор 

В среду, 13 мая, суд Ленинского района Самары огласил приговор экс-начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко, обвинявшегося в масштабной коррупции. Суд приговорил его к 11 годам колонии строго режима со штрафом в 293 млн руб. и лишил звания генерал-майора. Также с него решено взыскать 73 млн рублей, полученных в результате преступления.

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

