Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Оформить страховой полис ВСК от клещей теперь можно на площадке Wildberries

Страховой Дом ВСК запустил возможность оформления программы страхования "Антиклещ" на платформе маркетплейса Wildberries. Проект реализован в рамках трехлетнего партнерства.

Первым для клиентов стал доступен тариф "Оптимальный" стоимостью 249 рублей. В него входят базовые медицинские услуги: извлечение и исследование клеща, экстренное введение иммуноглобулина, консультации врачей, противовирусная и антибактериальная терапия, анализы крови на инфекции, госпитализация и оплата медикаментов.

В ближайшее время на маркетплейсе также появятся тарифы "Максимальный" (449 руб.), который дополнительно включает реабилитацию после укуса клеща и выплаты при укусах собак, змей, диких животных и насекомых, и "Семейный" (899 руб.), который защищает страхователя и до 6 членов его семьи (супруг (а) и дети до 17 лет включительно) на тех же условиях, что и "Максимальный".

Приобрести полис можно в приложении Wildberries в разделе "WB Защита", он начнет действовать на 15-й день после приобретения. Для организации медицинской помощи страховой полис необходимо активировать по ссылке https://www.vsk.ru/account/policies, заполнив и подтвердив персональные данные.

Срок действия защиты — 12 месяцев с автоматической пролонгацией в формате подписки. Максимальная страховая сумма составляет 1,5 млн рублей, количество обращений за период действия полиса не ограничено.

"Wildberries — одна из самых развитых экосистем в России. Она ежедневно упрощает жизнь миллионов пользователей. Наш совместный проект разработан для активных людей и семей, которые ценят скорость, простоту оформления страховой защиты и доступ к качественной медицине через привычный цифровой канал. Уверен, клиенты оценят возможность застраховать себя и всю семью буквально в несколько кликов", — отметил Евгений Шестов, заместитель генерального директора по партнерским продажам Страхового Дома ВСК.

Для застрахованных по "Антиклещ WB" работает отдельная горячая линия ВСК: +7 (804) 700-07-15. Специалисты помогут записаться в ближайшую клинику-партнера, проконсультируют по вопросам программы страхования и сопроводят при наступлении страхового случая. При укусе клеща важно обратиться за помощью в первые 24-72 часа.

Оформить страховой полис ВСК от клещей теперь можно на площадке Wildberries

