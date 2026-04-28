Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ИТ-холдинг Т1 запускает проект "ИТ-лагерь Т1. Бигтех-смена" — с фокусом на разработку ИТ-решений для бизнеса

Стартовал проект ИТ-холдинга Т1 — "ИТ-лагерь Т1. Бигтех-смена". Под наставничеством опытных менторов студенты создадут реальные ИТ-решения по запросу бизнес-подразделений, готовые к внедрению. Ключевая цель — развить у начинающих специалистов практические навыки и обучить их быстро интегрировать свои разработки в бизнес.

Молодые специалисты ищут стажировки, на которых можно получить реальный опыт и кейсы для резюме (76%), а также погрузиться в бизнес-процессы (50%). Отвечая на этот запрос, холдинг запустил "ИТ-лагерь Т1. Бигтех-смена" — практический интенсив, где студенты технических и ИТ-специальностей могут за 2,5 месяца пройти полный цикл создания ИТ-продуктов. Объединившись в группы, молодые специалисты будут с нуля разрабатывать ИТ-решения. В 2026 году компания планирует провести четыре потока "Бигтех-смены" и охватить более 800 талантливых студентов со всей страны.

Сначала участники будут работать над тремя задачами по цифровизации процессов компании. Первая предполагает создание интерактивной панели мониторинга и анализа кадрового резерва, которая позволит прогнозировать потребности в новых сотрудниках, быстрее закрывать ключевые вакансии и грамотно инвестировать в развитие персонала. Вторая задача направлена на разработку сервиса — "единого окна" для сотрудников с ИИ-ассистентом в личном кабинете, способным автоматизировать взаимодействие с HR, руководителями и корпоративными системами. Третья задача предполагает создание общего центра управления сообщениями. Он позволит быстро распространять информацию из одного канала сразу в несколько мессенджеров, снижать ручные трудозатраты, упрощать коммуникацию и минимизировать потери информации между разными платформами. Такой сервис часто необходим распределенным командам и специалистам, которые одновременно работают с разными подразделениями, компаниями-подрядчиками. В своей работе участники будут использовать современные ИТ-инструменты, в том числе платформу для разработки ПО "Сфера". Готовые решения на 20% сократят время на рутинные задачи и ускорят обработку запросов от сотрудников.

Участие в интенсиве доступно студентам технических и ИТ-специальностей уже с 1 курса бакалавриата и специалитета. Для первого потока ИТ-холдинг Т1 отобрал 56 молодых специалистов из вузов-партнеров: МГТУ им. Баумана, Финансового университета, МАИ, НИУ ВШЭ-Пермь, ИжГТУ, УрФУ, Самарского университета и РГРТУ.

"Технологии стремительно развиваются, и знания с лекций могут устаревать быстрее, чем студент успеет применить их в работе. Поэтому сейчас критически важно совмещать обучение с прикладными задачами. Неудивительно, что 36% молодых специалистов говорят о нехватке практики в вузах. Мы учли этот запрос и даем возможность участвовать в "Бигтех-смене" начиная с 1 курса, чтобы молодые таланты могли успеть за изменениями в ИТ-отрасли", — отметила Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 по персоналу.

За каждым участником "Бигтех-смены" будет закреплен индивидуальный наставник, а за группой студентов — ментор из участников ИТ-лагеря 2024 и 2025 года. При этом программа обучения включает в себя серию консультаций, промежуточных питчингов и защиту итоговых решений. Финалом проекта станет награждение команд, представивших наиболее эффективные и готовые к внедрению ИТ-продукты.

ИТ-холдинг Т1 системно сотрудничает с вузами для повышения практико-ориентированности ИТ-образования: помогает разрабатывать учебные программы, внедряет ИТ-инструменты в образовательный процесс, организует профориентационные мероприятия и участвует в рабочей группе по созданию новой модели инженерного образования — проект реализуется под руководством Правительства России. Вместе с партнерами компания стремится создать систему подготовки кадров, чьи навыки не будут устаревать сразу же после выпуска из вуза.

28 апреля 2026
ИТ-холдинг Т1 запускает проект "ИТ-лагерь Т1. Бигтех-смена" — с фокусом на разработку ИТ-решений для бизнеса

"Ростелеком" обеспечил интернетом 1200 семей Самарской области

"Ростелеком" обеспечил доступом к сети передачи данных жителей сёл Жареный Бугор и Зелёновка, а также садоводческое товарищество под Жигулевском в Самарской области. Возможность подключить скоростной интернет и цифровые сервисы получили более 1200 семей.

Карьера в ИИ-эпоху: "Ростелеком Лицей" запустил более 20 онлайн-курсов по цифровым специальностям

<a href="https://lc.rt.ru/" target="_blank">Образовательная платформа "Ростелеком Лицей"</a> представляет 24 онлайн-курса по популярным цифровым направлениям — программированию, нейросетям, разработке игр и робототехнике. Материалы для школьников в возрасте 11-17 лет разработаны ведущими преподавателями страны специально для "Лицея".

Данила Козловский и Полина Гухман выйдут на корт 30 апреля: Wink объявил дату премьеры "Первой ракетки"

Премьера восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/pervaya-raketka-year-2026" target="_blank">"Первая ракетка"</a> (18+) состоится 30 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главную роль в первом российском сериале о большом теннисе исполнили Данила Козловский и Полина Гухман. Также в проекте снялись Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие. Проект пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Ландыши", "Комбинация", "Балет" и другие).

"Цербер" остановит биологическое оружие: на Wink выходит вторая новелла военного детектива "СМЕРШ 4"

В продолжении долгожданного военного детектива "СМЕРШ 4" контразведчики должны пресечь планы фашистов применить биологическое оружие, чтобы остановить наступление советских войск. 16 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) состоится премьера четырехсерийной новеллы <a href="https://wink.ru/seasons/smersh-4-sezon-2-year-2026" target="_blank">"Операция "Цербер"</a> (16+). Проект пополнит линейку Wink Originals, а телевизионная премьера сериала запланирована на канале "РЕН ТВ".

Облсуд отклонил жалобу на приговор напавшим на депутата Госдумы Михаила Матвеева

Самарский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы по уголовному делу в отношении Мусурова М., Багирова А. и Бохирова Н. и оставил без изменений приговор Промышленного районного суда Самары. Об этом сообщает объединенная пресс-служба самарских судов.

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

