ИТ-холдинг Т1 запускает обучение по ИИ для более чем 26 000 специалистов

ИТ-холдинг Т1 инициировал масштабную корпоративную программу обучения для более чем 26 000 сотрудников. Проект нацелен на формирование в компании культуры осознанного использования ИИ, где каждый сможет применять технологии для повышения собственной эффективности. Обучение охватывает весь холдинг — от топ-менеджмента до линейных специалистов.

Искусственный интеллект трансформирует рынок труда в России. Спрос на специалистов, владеющих ИИ-компетенциями, вырос за прошлый год на 18%. При этом 55% компаний ожидают, что навыки работы с технологиями искусственного интеллекта будут обязательными для большинства офисных профессий уже в 2028 году. В ответ на вызов времени ИТ-холдинг Т1 запустил программу обучения для всех своих сотрудников.

Благодаря проекту планируется увеличить уровень автоматизации в компании, снизить операционные затраты и повысить эффективность процессов. Запрос на обучение исходит и от сотрудников. Согласно рыночным исследованиям, 73% специалистов считают, что ИИ позволяет быстрее справляться с задачами, а 60% говорят о высвобождении времени для работы над стратегическими направлениями.

В образовательную программу входят вебинары с теорией и практические занятия. Участники осваивают внешние ИИ-сервисы и внутренние решения ИТ-холдинга Т1, например, Иннокод. Это инструмент для автоматизации рутинных операций в процессе разработки: сотрудники компании используют его для генерации кода, тестов и документации. Эффективность подтверждается метриками: благодаря решению скорость разработки на всех этапах увеличивается на 30%. Один из этапов обучения — создание собственных ИИ-агентов под конкретные задачи.

"Сегодня ИИ — это инструмент, который влияет на конкурентоспособность бизнеса. При этом важно научиться эффективно и безопасно его использовать. Мы инвестируем в компетенции сотрудников, чтобы обеспечивать устойчивость и развитие бизнеса в новой технологической реальности. Это системный и долгосрочный проект, который помогает не просто следовать за трендами, а опережать их", — отметила Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 по персоналу.

Программа обучения интегрируется в стратегию большой ИИ-трансформации ИТ-холдинга Т1 и уже становится частью корпоративной культуры, которая направлена на постоянное профессиональное развитие. 

