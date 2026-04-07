Энергия обновления: на Авито стартовала весенняя распродажа с настоящими скидками

На Авито стартовала весенняя "Хватамба" — распродажа пройдет с 6 по 30 апреля 2026 года. В этот период можно приобрести как новые, так и бывшие в употреблении товары со скидками до 80% — от модных кроссовок и наушников за 499 рублей до техники, товаров для дома и дачи.

Кампания вдохновлена энергией весеннего обновления и стремлением сделать покупки выгоднее, проще и разнообразнее. Только в феврале пользователи Авито сэкономили на распродажах миллионы рублей, а в апреле возможности станут еще шире.

Специальные условия действуют на все категории: одежду и аксессуары, электронику, товары для спорта и отдыха, автозапчасти, предметы интерьера и дачного обихода. На одной площадке собрано все — от новых товаров от брендов и компаний до качественных предложений от частных продавцов. Пользователи могут сравнивать предложения, выбирать подходящий вариант по цене, состоянию и условиям покупки и сразу же покупать со скидкой.

Честность скидок контролирует специальный алгоритм, который помогает избежать "накручивания" цен и исключает товары, стоимость которых менялась в преддверии старта кампании.

"Авито — это не просто площадка для покупок и продаж. Весной пользователи приходят сюда, чтобы обновить дом, гардероб или рабочее пространство, а также подготовиться к дачному сезону и майским праздникам, например найти все для отдыха на природе или обустройства загородного участка. На Авито можно не только выбрать подходящий товар, но и уточнить детали у продавца, обсудить скидки или индивидуальные условия", — отмечает Елена Низовцева, руководитель бизнес-направлений "Распродаж, промо и мотивационных программ" на Авито.

Распродажи дают возможность обновить гардероб, приобрести гаджеты, аксессуары, товары для дома и хобби на выгодных условиях и по приятной цене — особенно в весенний период, когда многие планируют сезонные покупки и обновления.

По данным опроса Авито, особенно растет спрос на одежду, обувь премиальных брендов, ноутбуки, планшеты, телевизоры и мониторы. А в преддверии дачного сезона многие планируют приобрести товары для сада и огорода: растения, семена и рассаду (69%), удобрения и инструменты (45%), а каждый четвертый — мангал, гриль или барбекю.

"Хватамба" — это федеральная распродажа товаров от профессиональных и частных продавцов, которая проходит с 2024 года. Принимать участие в ней могут профессиональные продавцы с высоким рейтингом в одной из или нескольких категориях: "Одежда, обувь и аксессуары", "Электроника", "Запчасти", "Для дома и дачи".  

