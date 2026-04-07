Директора яхт-клуба Костромитина арестовали из-за аферы на 87 млн

В Самаре арестовали директора ООО "Яхтенный клуб "Ширяево". Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Самарской области, уголовное дело по факту бюджетных средств в особо крупном размере возбуждено 1 апреля этого года. Предполагается, что деньги взяли из бюджета на развитие туризма, но объект не построили. 

"По версии следствия, в период с декабря 2023 года по настоящее время неустановленные лица из числа сотрудников министерства туризма Самарской области, а также представители коммерческих организаций, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили хищение бюджетных денежных средств на сумму 87209302 рубля", - рассказали в суде.

Подозреваемого заключили под стражу на два месяца 30 суток.

По данным Волга Ньюс, арестован Артем Костромитин. 

В январе 2025 г. в арбитражном суде началась тяжба, связанная с требованием яхтенного клуба продлить срок соглашения, считая, что условие закончить проект до конца 2024 г. было заранее невыполнимо. Яхтенному клубу было отказано, а минтуризма региона требовало вернуть деньги в бюджет. 

ООО "Яхтенный клуб "Ширяево" зарегистрировано в июле 2022 года в Самаре. Оно аффилировано Сергею Фофанову, бывшему гендиректору ЗАО "Нефтефлот". В начале 2026 г. он покинул Самарскую область и получил работу в Курске.

Компания заявляла о планах постройки на месте лодочной станции в Ширяево многофункционального туристического комплекса круглогодичного функционирования с яхт-клубом. Стоимость проекта оценивалась в 156,8 млн рублей. Комплекс должен был включать в себя стоянку для яхт и катеров на 25 мест, автостоянку на 45 мест, ресторан с террасой, 10 домиков-твин на 120 гостей, спа-комплекс, пляж и детскую площадку. Для этих целей компании были предоставлены два земельных участка площадью 25 тыс. кв. метров. 

 

