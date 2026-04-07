Спасательные посты на пляжах Самары начнут работать с 10 июня

Управление гражданской защиты Самары ищет подрядчика, который организует работу спасательных постов на пляжах города. В 2026 году на эти цели планируют направить 8,5 млн рублей.

Победитель торгов определится после 17 апреля. Подрядчику предстоит организовать работу 14 постов в две смены в два этапа: с 10 июня по 31 августа и с 1 по 15 сентября.

Дислокация спасательных постов:

1. Спасательный пост № 1 располагается в модуле на пляже р. Волга от ул. Ленинградской до ул. Льва Толстого, с зоной ответственности спасательного поста 645 метров.
2. Спасательный пост № 2 располагается в модуле на пляже р. Волга от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской с зоной ответственности спасательного поста 645 метров. (Один из спасателей поста постоянно находится в зоне для отдыха и купания маломобильных групп населения, в готовности оказать помощь терпящим бедствие на воде).
3. Спасательный пост № 3 располагается в модуле на пляже р. Волга от ул. Маяковского до ул. Чкаловская с зоной ответственности спасательного поста 536 метров.
4. Спасательный пост № 4 располагается в модуле на пляже р. Волга от ул. Чкаловская до дамбы в районе комплекса КИНАП с зоной ответственности спасательного поста 536 метров. (Один из спасателей поста постоянно находится в зоне для отдыха и купания маломобильных групп населения, в готовности оказать помощь терпящим бедствие на воде).
5. Спасательный пост № 5 располагается в модуле на пляже р. Волга от спуска по ул. Осипенко до дамбы Силикатного оврага 368 метров.
6. Спасательный пост № 6 располагается в модуле на пляже р. Волга в Загородном парке с зоной ответственности спасательного поста 410 метров.
7. Спасательный пост № 7 располагается в модуле на пляже р. Волга в районе спуска ул. Советской Армии с зоной ответственности спасательного поста 224 м.
8. Спасательный пост № 8 располагается в модуле на пляже р. Волга в районе спуск Барбошина поляна с зоной ответственности спасательного поста 150 метров.
9. Спасательный пост № 9 располагается в палатке на пляже р. Волга в районе СФГУП Санаторий Можайский с зоной ответственности спасательного поста 120 метров.
10. Спасательный пост № 10 располагается в модуле на пляже р. Волга на пляже Красноглинского внутригородского района на территории 26 квартала Самарского лесничества с зоной ответственности спасательного поста 460 метров.
11. Дополнительный спасательный пост № 11 осуществляет патрулирование между постами № 1 и 2.
12. Дополнительный спасательный пост № 12 осуществляет патрулирование между постами № 3 и 4.
13. Дополнительный спасательный пост № 13 осуществляет патрулирование на пляже в зоне ответственности поста № 6, а в период проведения молодёжного форума IВолга и фестиваля авторской песни им. В. Грушина располагается на пляже реки Волга в районе Фестивальной поляны с зоной ответственности спасательного поста 150 м. После окончания фестиваля и форума спасательный пост № 13 продолжает работу на пляже в зоне ответственности спасательного поста № 6.
14. Дополнительный спасательный пост № 14 осуществляет патрулирование на пляже Красноглинского внутригородского района в зоне ответственности спасательного поста № 10, а в период проведения молодёжного форума IВолга и фестиваля авторской песни им. В. Грушина располагается на пляже реки Волга в районе Фестивальной поляны с зоной ответственности спасательного поста 150 м. После окончания фестиваля и форума спасательный пост № 14 продолжает работу на пляже в зоне ответственности спасательного поста № 10.
15. Дополнительные спасательные посты № 11, № 12, № 13, № 14 передислоцируются на другие места по указанию заказчика.

07 апреля 2026
