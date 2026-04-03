10 млн данных в квартал: как Визор автоматизировал налоговый мониторинг для "Ленты"

16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Читали 45

Переход на новое решение позволил выполнить требование ФНС о прямом подключении к АИС "Налог-3" и снизить административную нагрузку на бизнес.

Вендор НОТА (входит в ИТ-холдинг Т1) завершил процесс внедрения собственной платформы для перехода в режим налогового мониторинга "Визор" в одну из крупнейших торговых сетей "Лента". Решение было выбрано для оптимизации процесса взаимодействия с Федеральной налоговой службой через систему АИС "Налог-3".

Ранее "Лента" уже находилась в режиме налогового мониторинга и передавала необходимые данные в регуляторные органы через витрину данных от стороннего вендора. Однако с 2024 года прямое подключение к государственной системе АИС "Налог-3" стало обязательным требованием для продолжения работы в данном формате. Поскольку предыдущее решение не поддерживало полноценную интеграцию с этим сервисом, ритейлеру потребовалось сменить технологического партнёра.

Ключевым этапом внедрения стала настройка интеграции с ранее используемыми системами. Было подключено хранилище данных от предыдущего поставщика, что позволило решению получать большой объем информации. Также организована связь с внутренним электронным архивом, где хранятся налоговые и бухгалтерские документы. Команда продукта "Визор" обеспечила бесшовный переход с учётом критически важных требований к стабильности работы системы и точности данных, передаваемых в регуляторные органы.

"Для крупного ритейла с разветвлённой сетью и большим объёмом операций режим налогового мониторинга — это стратегическое преимущество. В таком масштабе особенно важно исключить камеральные проверки, снизить административную нагрузку и обеспечить непрерывную цифровизацию процессов. Наше решение позволяет не просто соответствовать требованиям ФНС, а создавать устойчивую, автоматизированную среду для работы с данными. Именно такой подход обеспечивает реальную экономию ресурсов и повышает операционную эффективность", — прокомментировала Марина Любимова, коммерческий директор платформы для перехода в режим налогового мониторинга "Визор" (вендор НОТА, входит в ИТ-холдинг Т1).

"Проект по внедрению Визора стал частью стратегии цифровизации компании. Система атомизировала обмен данными с ФНС и обеспечивает передачу более 10 миллионов единиц данных в квартал по запросу регулятора без существенной ручной обработки. Это снижает нагрузку на сотрудников, ускоряет подготовку документов и повышает прозрачность налоговых процедур. Мы выполнили обязательное условие регулятора, но получили больше: прозрачную систему, которая снижает риски и повышает управляемость процессами", — отметил Александр Сорокин, старший руководитель проектов, "Группа Лента".

Версия для печати

Новости

В России и мире

Культура и стиль

Люди

Кошелек

Здоровье

Мой дом

Он и она